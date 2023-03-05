У Сумській області через обстріли пошкоджена ЛЕП

Російські війська вчора та в ніч на 5 березня обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджена лінія електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

У Середино-Будській громаді - два "прильоти". На щастя, ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

У селищі Зноб-Новгородське протягом ночі зафіксували 29 "прильотів". Через обстріли пошкоджена ЛЕП.

Протягом ночі та ранку росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади. Окупанти, ймовірно, застосували ствольну артилерію.

Нагадаємо, вчора російська армія обстріляла 7 територіальних громад Сумської області з мінометів та артилерії. Через обстріли пошкоджений будинок культури та ЛЕП.

Також зазначимо, що сьогодні зранку у Херсоні повідомляли про вибухи, крім того, окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області.

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