UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Сумській області через обстріли пошкоджена ЛЕП

Фото: у Сумській області покшоджена ЛЕП внаслідок обстрілів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Російські війська вчора та в ніч на 5 березня обстріляли прикордонні території Сумської області. Внаслідок ударів пошкоджена лінія електропередач.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Протягом ночі та ранку росіяни обстріляли Зноб-Новгородську та Середино-Будську громади. Окупанти, ймовірно, застосували ствольну артилерію.

У селищі Зноб-Новгородське протягом ночі зафіксували 29 "прильотів". Через обстріли пошкоджена ЛЕП.

У Середино-Будській громаді - два "прильоти". На щастя, ніхто не постраждав, руйнувань не зафіксовано.

Нагадаємо, вчора російська армія обстріляла 7 територіальних громад Сумської області з мінометів та артилерії. Через обстріли пошкоджений будинок культури та ЛЕП.

Також зазначимо, що сьогодні зранку у Херсоні повідомляли про вибухи, крім того, окупанти обстріляли Куп'янськ Харківської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська областьВійна в Україні