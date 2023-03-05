В Херсоне с утра сообщают о взрывах

Фото: в Херсоне с утра слышали взрывы (Getty Images)

В Херсоне утром 5 марта прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Взрывы слышны в Херсоне, будьте осторожны", - говорится в сообщении. Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе. Следует отметить, что в Херсонской области дважды за утро объявляли воздушную тревогу. Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:00