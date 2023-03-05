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В Херсоне с утра сообщают о взрывах

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Херсон, Воскресенье 05 марта 2023 10:02
В Херсоне с утра сообщают о взрывах Фото: в Херсоне с утра слышали взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Херсоне утром 5 марта прогремели взрывы. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"Взрывы слышны в Херсоне, будьте осторожны", - говорится в сообщении.

Местные власти и военные пока не комментировали ситуацию в городе.

Следует отметить, что в Херсонской области дважды за утро объявляли воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог в Украине по состоянию на 10:00

В Херсоне с утра сообщают о взрывах

Напомним, за минувшие сутки российские оккупанты 78 раз обстреляли Херсон и область, выпустив почти 360 снарядов.

В результате обстрелов погиб один человек, еще трое жителей Херсонской области получили ранения.

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