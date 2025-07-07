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Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини

Понедельник 07 июля 2025 14:16
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Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини Возлюбленная Венсана Касселя Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)
Автор: Катерина Собкова

Модель Нара Баптиста, которая встречается с 58-летним актером Венсаном Касселем и недавно родила ему сына, показала фигуру в купальнике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Какие купальники выбрала девушка Венсана Касселя

Для отдыха она выбрала несколько достаточно откровенных купальников. Первый - купальник-бикини светло-бежевого оттенка, который контрастирует с загорелой кожей.

Верх купальника имеет форму бандо с мягкими чашками и тонкими бретелями, которые подчеркивают линию плеч. Ткань на лифе имеет легкую драпировку по центру, создавая небольшой объем.

Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Плавки достаточно откровенные, с очень высокой посадкой на бедрах, что визуально удлиняет ноги. Они имеют тонкие боковые части, подчеркивающие изгибы бедер. На плавках виден мелкий узор, который придает им дополнительное изящество.

Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини

Девушка Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Второй вариант, который показала Баптиста, черный купальник-бикини. Верх купальника - это бандо без бретелей с металлическим и кольцом по центру, придающий интересную деталь.

Нижняя часть купальника (плавки) также черные, классического кроя. Также она дополнила пляжный лук массивными браслетами разных оттенков.

Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини

Девушка Венсана Касселя показала фигуру (фото: instagram.com/narahbaptista)

Отметим, что 28-летняя Нара Баптиста уже полностью пришла в свою форму после родов и может похвастаться стальным прессом.

Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Что известно про отношения Нары Баптисты с Венсаном Касселем

В апреле 2023 года Кассель официально разошелся со своей второй женой - моделью Тиной Кунаки, которая была моложе его на 31 год.

Их брак длился около пяти лет, и за это время у пары родилась дочь Амазони (2019). Поговаривают, что причиной разрыва стала измена Тины.

Уже в ноябре того же года Кассель подтвердил новые романтические отношения с моделью Нарой Баптистой, опубликовав в своем Instagram несколько общих фотографий. Известно, что Нара на 30 лет моложе его.

В мае 2024 года пара впервые появилась вместе на публике - на Каннском кинофестивале.

Летом 2024 года влюбленные поделились с подписчиками новыми фото, подписав один из снимков лаконично: "1". Вероятно, имелась в виду первая годовщина их отношений.

А уже в сентябре 2024 года стало известно, что Нара Баптиста ждет ребенка.

7 января 2025 года у них родился сын, которого назвали Каэтано.

Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини

Нара Баптиста и Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)

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