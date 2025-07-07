Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини
Модель Нара Баптиста, которая встречается с 58-летним актером Венсаном Касселем и недавно родила ему сына, показала фигуру в купальнике.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.
Какие купальники выбрала девушка Венсана Касселя
Для отдыха она выбрала несколько достаточно откровенных купальников. Первый - купальник-бикини светло-бежевого оттенка, который контрастирует с загорелой кожей.
Верх купальника имеет форму бандо с мягкими чашками и тонкими бретелями, которые подчеркивают линию плеч. Ткань на лифе имеет легкую драпировку по центру, создавая небольшой объем.
Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)
Плавки достаточно откровенные, с очень высокой посадкой на бедрах, что визуально удлиняет ноги. Они имеют тонкие боковые части, подчеркивающие изгибы бедер. На плавках виден мелкий узор, который придает им дополнительное изящество.
Девушка Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)
Второй вариант, который показала Баптиста, черный купальник-бикини. Верх купальника - это бандо без бретелей с металлическим и кольцом по центру, придающий интересную деталь.
Нижняя часть купальника (плавки) также черные, классического кроя. Также она дополнила пляжный лук массивными браслетами разных оттенков.
Девушка Венсана Касселя показала фигуру (фото: instagram.com/narahbaptista)
Отметим, что 28-летняя Нара Баптиста уже полностью пришла в свою форму после родов и может похвастаться стальным прессом.
Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)
Что известно про отношения Нары Баптисты с Венсаном Касселем
В апреле 2023 года Кассель официально разошелся со своей второй женой - моделью Тиной Кунаки, которая была моложе его на 31 год.
Их брак длился около пяти лет, и за это время у пары родилась дочь Амазони (2019). Поговаривают, что причиной разрыва стала измена Тины.
Уже в ноябре того же года Кассель подтвердил новые романтические отношения с моделью Нарой Баптистой, опубликовав в своем Instagram несколько общих фотографий. Известно, что Нара на 30 лет моложе его.
В мае 2024 года пара впервые появилась вместе на публике - на Каннском кинофестивале.
Летом 2024 года влюбленные поделились с подписчиками новыми фото, подписав один из снимков лаконично: "1". Вероятно, имелась в виду первая годовщина их отношений.
А уже в сентябре 2024 года стало известно, что Нара Баптиста ждет ребенка.
7 января 2025 года у них родился сын, которого назвали Каэтано.
Нара Баптиста и Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)
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