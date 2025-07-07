Молодая девушка Венсана Касселя похвасталась стальным прессом в бикини

Модель Нара Баптиста, которая встречается с 58-летним актером Венсаном Касселем и недавно родила ему сына , показала фигуру в купальнике.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram знаменитости.

Какие купальники выбрала девушка Венсана Касселя

Для отдыха она выбрала несколько достаточно откровенных купальников. Первый - купальник-бикини светло-бежевого оттенка, который контрастирует с загорелой кожей.

Верх купальника имеет форму бандо с мягкими чашками и тонкими бретелями, которые подчеркивают линию плеч. Ткань на лифе имеет легкую драпировку по центру, создавая небольшой объем.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Плавки достаточно откровенные, с очень высокой посадкой на бедрах, что визуально удлиняет ноги. Они имеют тонкие боковые части, подчеркивающие изгибы бедер. На плавках виден мелкий узор, который придает им дополнительное изящество.

Девушка Касселя (фото: instagram.com/narahbaptista)

Второй вариант, который показала Баптиста, черный купальник-бикини. Верх купальника - это бандо без бретелей с металлическим и кольцом по центру, придающий интересную деталь.

Нижняя часть купальника (плавки) также черные, классического кроя. Также она дополнила пляжный лук массивными браслетами разных оттенков.

Девушка Венсана Касселя показала фигуру (фото: instagram.com/narahbaptista)

Отметим, что 28-летняя Нара Баптиста уже полностью пришла в свою форму после родов и может похвастаться стальным прессом.

Нара Баптиста (фото: instagram.com/narahbaptista)

Что известно про отношения Нары Баптисты с Венсаном Касселем

В апреле 2023 года Кассель официально разошелся со своей второй женой - моделью Тиной Кунаки, которая была моложе его на 31 год.

Их брак длился около пяти лет, и за это время у пары родилась дочь Амазони (2019). Поговаривают, что причиной разрыва стала измена Тины.

Уже в ноябре того же года Кассель подтвердил новые романтические отношения с моделью Нарой Баптистой, опубликовав в своем Instagram несколько общих фотографий. Известно, что Нара на 30 лет моложе его.

В мае 2024 года пара впервые появилась вместе на публике - на Каннском кинофестивале.

Летом 2024 года влюбленные поделились с подписчиками новыми фото, подписав один из снимков лаконично: "1". Вероятно, имелась в виду первая годовщина их отношений.

А уже в сентябре 2024 года стало известно, что Нара Баптиста ждет ребенка.

7 января 2025 года у них родился сын, которого назвали Каэтано.

Нара Баптиста и Венсан Кассель (фото: instagram.com/narahbaptista)