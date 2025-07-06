ua en ru
Вс, 06 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Беременная звезда "Холостяка" показала платье в самом трендовом оттенке лета 2025

Воскресенье 06 июля 2025 15:30
UA EN RU
Беременная звезда "Холостяка" показала платье в самом трендовом оттенке лета 2025 Марина Голд из "Холостяка" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Участница романтического реалити "Холостяк-12" Марина Голд, которая сейчас живет в США и в скором времени впервые станет мамой, показала модный образ на лето.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой образ выбрала звезда "Холостяка" Марина Голд

Платье с воротником-халтером

Цвет: мягкий, пастельный, бледно-лимонный. Этот оттенок идеально подходит для лета, он свежий, нежный и хорошо гармонирует с цветом кожи и окружающей природой.

Фасон: платье в длине миди. Основная изюминка - это вырез халтер, который открывает плечи и ключицы, создавая элегантный и одновременно сексуальный силуэт.

Детали: платье облегает фигуру, но при этом имеет специальный крой, который выгодно подчеркивает формы и подходит для беременных. Драпировка на талии и бедрах добавляет акцент.

Материал: легкий, эластичный трикотаж или другая струящаяся ткань, которая комфортна в жаркую погоду.

Беременная звезда &quot;Холостяка&quot; показала платье в самом трендовом оттенке лета 2025

Марина Голд с мужем (фото: instagram.com/marynagold1)

Аксессуары

Часы: на запястье видны часы, которые добавляют в образ немного блеска и структуру.

Солнцезащитные очки: Марина Голд держит в руке черные солнцезащитные очки, что является обязательным летним аксессуаром.

Маникюр: на ногтях рук виден розовый лак, который добавляет небольшой цветовой акцент.

Прическа и макияж

Прическа: волосы собраны назад в низкий пучок, что подчеркивает открытые плечи и шею, характерные для выреза халтер. Это практичная и аккуратная прическа для отдыха у воды.

Макияж: выглядит естественно, но с акцентом на глаза (возможно, легкая подводка или тушь) и губы (нюдовый или натуральный оттенок).

Образ очень гармоничен с окружающей средой. Платье идеально подходит для курортного отдыха, прогулок по берегу или летнего мероприятия. Оно подчеркивает женственность, комфорт и чувство стиля. Мягкий желтый цвет создает солнечное и позитивное настроение.

Беременная звезда &quot;Холостяка&quot; показала платье в самом трендовом оттенке лета 2025

Звезда "Холостяка" показала стильный лук (фото: instagram.com/marynagold1)

Трендовый оттенок лета 2025 - нежно-желтый

Цвет "сливочное масло" (cream butter, buttery yellow, light pastel yellow) - один из главных модных оттенков лета 2025.

Нежный, но не скучный

Этот мягкий пастельный желтый - идеальный баланс между нейтральностью и теплом. Он не вопиющий, как неон или лимон, но одновременно придает образу свежести и света.

Соответствует эстетике "тихой роскоши"

В 2025 году продолжает доминировать тренд на "тихую элегантность" (quiet luxury) - простые, изящные цвета без лишнего пафоса. Сливочное масло прекрасно воплощает эту идею: выглядит дорого, не являясь ярким или вызывающим.

Возврат к естественному и мягкому

Мода стала более осознанной и близкой природе - сливочные, песочные, телесные, травяные оттенки захватили коллекции дизайнеров. Butter yellow - это будто свет утреннего солнца или теплый тон кожи, идеально подходящий для летнего гардероба.

Легко сочетать

Этот цвет отлично сочетается с другими трендовыми оттенками:

  • белый или айвори - для total light look
  • оливковый или серый - для более глубокого образа
  • нежно-голубой или лавандовый - для пастельных комбинаций.

Универсальный

Его можно увидеть во всем: от костюмов и платьев до рубашек, сумок, обуви и даже лакированных ногтей. Он подходит как к романтическому стилю, так и к деловому гардеробу.

Беременная звезда &quot;Холостяка&quot; показала платье в самом трендовом оттенке лета 2025

Марина Голд показала платье на лето 2025 (фото: instagram.com/marynagold1)

Вас также может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
Новости
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Россия бьет по ТЦК: в ВСУ объяснили цель врага и есть ли угроза новых атак
Аналитика
Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Парадокс рынка труда. Почему безработные не могут найти работу, а компании - работников