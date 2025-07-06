Беременная звезда "Холостяка" показала платье в самом трендовом оттенке лета 2025

Участница романтического реалити "Холостяк-12" Марина Голд, которая сейчас живет в США и в скором времени впервые станет мамой, показала модный образ на лето.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram .

Какой образ выбрала звезда "Холостяка" Марина Голд

Платье с воротником-халтером

Цвет: мягкий, пастельный, бледно-лимонный. Этот оттенок идеально подходит для лета, он свежий, нежный и хорошо гармонирует с цветом кожи и окружающей природой.

Фасон: платье в длине миди. Основная изюминка - это вырез халтер, который открывает плечи и ключицы, создавая элегантный и одновременно сексуальный силуэт.

Детали: платье облегает фигуру, но при этом имеет специальный крой, который выгодно подчеркивает формы и подходит для беременных. Драпировка на талии и бедрах добавляет акцент.

Материал: легкий, эластичный трикотаж или другая струящаяся ткань, которая комфортна в жаркую погоду.

Марина Голд с мужем (фото: instagram.com/marynagold1)

Аксессуары

Часы: на запястье видны часы, которые добавляют в образ немного блеска и структуру.

Солнцезащитные очки: Марина Голд держит в руке черные солнцезащитные очки, что является обязательным летним аксессуаром.

Маникюр: на ногтях рук виден розовый лак, который добавляет небольшой цветовой акцент.

Прическа и макияж

Прическа: волосы собраны назад в низкий пучок, что подчеркивает открытые плечи и шею, характерные для выреза халтер. Это практичная и аккуратная прическа для отдыха у воды.

Макияж: выглядит естественно, но с акцентом на глаза (возможно, легкая подводка или тушь) и губы (нюдовый или натуральный оттенок).

Образ очень гармоничен с окружающей средой. Платье идеально подходит для курортного отдыха, прогулок по берегу или летнего мероприятия. Оно подчеркивает женственность, комфорт и чувство стиля. Мягкий желтый цвет создает солнечное и позитивное настроение.

Звезда "Холостяка" показала стильный лук (фото: instagram.com/marynagold1)

Трендовый оттенок лета 2025 - нежно-желтый

Цвет "сливочное масло" (cream butter, buttery yellow, light pastel yellow) - один из главных модных оттенков лета 2025.

Нежный, но не скучный

Этот мягкий пастельный желтый - идеальный баланс между нейтральностью и теплом. Он не вопиющий, как неон или лимон, но одновременно придает образу свежести и света.

Соответствует эстетике "тихой роскоши"

В 2025 году продолжает доминировать тренд на "тихую элегантность" (quiet luxury) - простые, изящные цвета без лишнего пафоса. Сливочное масло прекрасно воплощает эту идею: выглядит дорого, не являясь ярким или вызывающим.

Возврат к естественному и мягкому

Мода стала более осознанной и близкой природе - сливочные, песочные, телесные, травяные оттенки захватили коллекции дизайнеров. Butter yellow - это будто свет утреннего солнца или теплый тон кожи, идеально подходящий для летнего гардероба.

Легко сочетать

Этот цвет отлично сочетается с другими трендовыми оттенками:

белый или айвори - для total light look

оливковый или серый - для более глубокого образа

нежно-голубой или лавандовый - для пастельных комбинаций.

Универсальный

Его можно увидеть во всем: от костюмов и платьев до рубашек, сумок, обуви и даже лакированных ногтей. Он подходит как к романтическому стилю, так и к деловому гардеробу.

Марина Голд показала платье на лето 2025 (фото: instagram.com/marynagold1)