Суммы не изменились. МВД опровергло фейк о повышении штрафов для водителей

Вторник 16 сентября 2025 15:57
Суммы не изменились. МВД опровергло фейк о повышении штрафов для водителей МВД опровергло фейк о повышении штрафов (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

МВД опровергло информацию о якобы повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения - управление без удостоверения, превышение скорости, вождение в состоянии опьянения или проезд на красный свет. Этот фейк активно распространяют в сети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.

Сумму штрафов не увеличивали

Билошицкий отмечает, что размер штрафов за нарушение ПДД не меняли.

"На самом деле никаких изменений в размерах штрафов не произошло. Информация, которую распространяют в медиа и соцсетях, касается только законопроектов, которые еще не приняты и однако могут быть приняты в будущем", - написал чиновник.

Он добавил, что размеры штрафов остаются такими же, как определено Кодексом Украины об административных правонарушениях.

"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - призвал Билошицкий.

Суммы не изменились. МВД опровергло фейк о повышении штрафов для водителейИнформация о повышении размеров штрафа за нарушение ПДД - фейк (скриншот)

Добавим также, что подобная ситуация была летом. Тогда в сети распространялась фейк, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Украине существенно вырастут.

Однако, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий также опроверг эту информацию.

Читайте также о том, за какие манипуляции с фарами водители могут получить штраф.

Ранее мы писали о том, что водителям в Украине запрещено разговаривать по телефону. За это нарушение предусмотрен штраф.

