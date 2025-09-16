Суммы не изменились. МВД опровергло фейк о повышении штрафов для водителей
МВД опровергло информацию о якобы повышении штрафов за нарушение правил дорожного движения - управление без удостоверения, превышение скорости, вождение в состоянии опьянения или проезд на красный свет. Этот фейк активно распространяют в сети.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого в Telegram.
Сумму штрафов не увеличивали
Билошицкий отмечает, что размер штрафов за нарушение ПДД не меняли.
"На самом деле никаких изменений в размерах штрафов не произошло. Информация, которую распространяют в медиа и соцсетях, касается только законопроектов, которые еще не приняты и однако могут быть приняты в будущем", - написал чиновник.
Он добавил, что размеры штрафов остаются такими же, как определено Кодексом Украины об административных правонарушениях.
"Будьте внимательны и проверяйте информацию только в надежных источниках", - призвал Билошицкий.
Информация о повышении размеров штрафа за нарушение ПДД - фейк (скриншот)
Добавим также, что подобная ситуация была летом. Тогда в сети распространялась фейк, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Украине существенно вырастут.
Однако, первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий также опроверг эту информацию.
