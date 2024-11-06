Разговоры за рулем. Во сколько обойдется штраф водителям, любящим поговорить

Водителям в Украине запрещено пользоваться мобильным телефоном за рулем. Поскольку за это светит штраф.

Об этом говорится в материале РБК-Украина.

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Штраф для "говорящих" водителей

Однако чтобы разговаривать по телефону в дороге, водители могут использовать специальные устройства, позволяющие вести разговор без использования рук.

Нарушение этого правила наказывается штрафом в размере 510 гривен (ч.2 ст.122 КоАП). В случаях, когда это нарушение повлекло негативные последствия для других участников дорожного движения, штраф может вырасти до 1445 гривен или привести к лишению права управления на срок от шести месяцев до одного года (ч.4 ст.122 КоАП).

Почему пользоваться телефоном за рулем небезопасно?

Пользование телефоном за рулем снижает уровень внимания водителя и замедляет реакцию. Исследования показывают, что водители, которые пользуются телефоном, реагируют с задержкой до трех секунд. За это время автомобиль на средней скорости преодолевает почти 50 метров, что может привести к опасным ситуациям на дороге.

Риск особенно возрастает в условиях сложной погоды, темного времени суток или сложной дорожной обстановки, и может стать критическим для уставших или пожилых водителей.

Как пользоваться телефоном безопасно

Чтобы соблюдать ПДД и избежать штрафов, водители могут воспользоваться следующими устройствами:

Ведущая гарнитура – стандартные наушники с микрофоном. Чтобы уменьшить отвлечение, можно включить автоответ в настройках телефона. Режим громкой связи - телефон можно положить на панель автомобиля и включить громкую связь при отсутствии минигарнитуры. Беспроводная гарнитура (Bluetooth) – наушники подключаются к телефону через Bluetooth, что полностью исключает необходимость держать телефон в руках. Мультимедийная система автомобиля с Bluetooth – у современных авто мобильный телефон можно соединить с мультимедийной системой через Bluetooth, после чего разговоры происходят через встроенные динамики и микрофон автомобиля.

Как полиция может зафиксировать нарушение

Нарушение правил пользования телефоном во время движения могут зафиксировать с помощью фото- и видеозаписи, или по показаниям очевидцев, которые видели нарушение, например, перед ДТП.

Как избежать аварийных ситуаций и штрафов

Чтобы избежать опасности и не получить штраф за пользование телефоном за рулем, стоит придерживаться простых правил: использовать специальные устройства, не требующие рук, или же остановиться в безопасном месте для разговора. Это не только позволит избежать штрафов, но и обеспечит безопасную поездку для водителя и других участников дорожного движения.