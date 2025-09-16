ua en ru
Суми не змінились. МВС спростувало фейк про підвищення штрафів для водіїв

Вівторок 16 вересня 2025 15:57
Суми не змінились. МВС спростувало фейк про підвищення штрафів для водіїв МВС спростувало фейк про підвищення штрафів (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

МВС спростувало інформацію про нібито підвищення штрафів за порушення правил дорожнього руху - керування без посвідчення, перевищення швидкості, водіння в стані сп’яніння або проїзд на червоне світло. Цей фейк активно поширюють у мережі.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Telegram.

Суму штрафів не збільшували

Білошицький наголошує, що розмір штрафів за порушення ПДР не змінювали.

"Насправді жодних змін у розмірах штрафів не відбулося. Інформація, яку поширюють у медіа та соцмережах, стосується лише законопроєктів, які ще не ухвалені й проте можуть бути ухвалені у майбутньому", - написав чиновник.

Він додав, що розміри штрафів залишаються такими самими, як визначено Кодексом України про адміністративні правопорушення.

"Будьте уважні й перевіряйте інформацію лише в надійних джерелах", - закликав Білошицький.

Суми не змінились. МВС спростувало фейк про підвищення штрафів для водіївІнформація про підвищення розмірів штрафу за порушення ПДР - фейк (скриншот)

Додамо також, що подібна ситуація була влітку. Тоді у мережі ширилася інформація, буцімто з 1 липня 2025 року штрафи за деякі порушення правил дорожнього руху (ПДР) в Україні суттєво зростуть.

Втім, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький також спростував цю інформацію.

Читайте також про те, за які маніпуляції з фарами водії можуть отримати штраф.

Раніше ми писали про те, що водіям в Україні заборонено розмовляти телефоном. За це порушення передбачений штраф.

Міністерство внутрішніх справ України Штрафи
