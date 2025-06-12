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Изменения с 1 июля? В полиции объяснили, вырастут ли штрафы за нарушение ПДД

Четверг 12 июня 2025 12:14
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Изменения с 1 июля? В полиции объяснили, вырастут ли штрафы за нарушение ПДД В полиции сказали, вырастут ли штрафы за некоторые нарушения ПДД с 1 июля (фото: facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Ирина Костенко

В последнее время в сети распространяется информация, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Украине существенно возрастут. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, соответствует ли такая информация действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.

Введут ли в Украине "новые штрафы" с 1 июля

Белошицкий напомнил, что в сети распространяется информация о "новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля".

"Сообщаю: пока таких изменений не принято", - подчеркнул полицейский.

Кроме того, он призвал граждан:

  • доверять только официальным источникам;
  • не распространять ложную информацию.

По словам Белошицкого, о любых изменениях в законодательство, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или публичного порядка - украинцам обязательно сообщат на официальных страницах.

Изменения с 1 июля? В полиции объяснили, вырастут ли штрафы за нарушение ПДДПубликация Белошицкого (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)

О каких "новых штрафах" рассказывают в сети

Информация о якобы "новых" - "повышенных" штрафах - за некоторые нарушения ПДД начала появляться в сети еще в среду, 11 июня.

Ряд онлайн-ресурсов со ссылкой на "экспертов" сообщал, будто такие изменения вступят в силу уже со следующего месяца - 1 июля 2025 года.

При этом упоминались, в частности, такие правонарушения ПДД и "новые штрафы" за них:

  • превышение скорости во время движения (от 1020 до 1700 гривен);
  • парковка в неположенных местах (850 гривен и до 1500 гривен за услуги спецтехники в случае эвакуации);
  • езда без ремня безопасности (1530 гривен и отдельно 1700 за непристегнутого ребенка);
  • разговоры по телефону за рулем без гарнитуры (1190 гривен);
  • управление в состоянии опьянения (до 34000 гривен и конфискация авто).

Напомним, ранее Алексей Белошицкий сообщал о распространении в сети фейковой информации про якобы "новые штрафы" для водителей за отсутствие аптечки, огнетушителя или знака аварийной остановки.

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