Изменения с 1 июля? В полиции объяснили, вырастут ли штрафы за нарушение ПДД

В последнее время в сети распространяется информация, будто с 1 июля 2025 года штрафы за некоторые нарушения правил дорожного движения (ПДД) в Украине существенно возрастут. Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий рассказал, соответствует ли такая информация действительности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию правоохранителя в Telegram.

Введут ли в Украине "новые штрафы" с 1 июля

Белошицкий напомнил, что в сети распространяется информация о "новых штрафах за нарушение ПДД с 1 июля".

"Сообщаю: пока таких изменений не принято", - подчеркнул полицейский.

Кроме того, он призвал граждан:

доверять только официальным источникам;

не распространять ложную информацию.

По словам Белошицкого, о любых изменениях в законодательство, касающихся административной ответственности за нарушение правил дорожного движения или публичного порядка - украинцам обязательно сообщат на официальных страницах.

Публикация Белошицкого (скриншот: t.me/OBiloshytskiy)

О каких "новых штрафах" рассказывают в сети

Информация о якобы "новых" - "повышенных" штрафах - за некоторые нарушения ПДД начала появляться в сети еще в среду, 11 июня.

Ряд онлайн-ресурсов со ссылкой на "экспертов" сообщал, будто такие изменения вступят в силу уже со следующего месяца - 1 июля 2025 года.

При этом упоминались, в частности, такие правонарушения ПДД и "новые штрафы" за них: