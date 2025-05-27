Сумы под двойным ударом: россияне попали в предприятие, разрушены дома (фото)

Фото: последствия удара по Сумах в ночь 27 мая (t.me/dsns_telegram)

Напомним, вчера российская армия днем нанесла удар по селу в Сумской области. Оккупанты использовали кассетные боеприпасы.

Ситуация в Сумской области

Напомним, по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин может планировать захват Сумской области ради буферной зоны. При этом председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что российские террористы не имеют достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Он отметил, что сейчас операции врага на уровне стратегического развертывания войск.

Несмотря на это россияне не прекращают удары по области. Так, недавно враг нанес ракетный удар по стрельбищу в Сумской области. Как результат - жертвы и раненые среди украинских воинов.

В то же время, по словам председателя Сумской областной военной администрации Олега Григорова, российские войска захватили несколько приграничных сел в Сумской области. Вооруженные силы держат оборону и не позволяют врагу продвигаться.