Ситуация в Сумской области обострилась: россияне захватили несколько сел

Российские войска захватили несколько приграничных сел в Сумской области. Вооруженные силы держат оборону и не позволяют врагу продвигаться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской областной военной администрации Олега Григорова.

Он отметил, что на сегодняшний день на территории Сумской области, противник контролирует населенные пункты Новенькое и Басовка Юнаковской громады и Веселовка и Журавка Хотинской громады. Жители этих сел были давно эвакуированы, угрозы для гражданского населения там нет.

"Противник продолжает попытки продвижения с целью создания так называемой "буферной зоны". Боевые действия продолжаются в окрестностях села Водолаги и вблизи Владимировки, Беловодов, Константиновки и Кондратовки Хотинской громады, а также в окрестностях Локни Юнаковской громады", - отметил Григоров.

Руководитель ОВА добавил, что Силы обороны Украины и все составляющие Сил обороны держат ситуацию под контролем, нанося врагу точные огневые поражения.

"Наши защитники решительно отражают атаки противника и не позволяют ему продвигаться вглубь территории Сумщины", - добавил он.