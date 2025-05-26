РФ ударила кассетными боеприпасами по селу в Сумской области: видео последствий
Российская армия днем понедельника, 26 мая, нанесла удар по селу в Сумской области. Оккупанты использовали кассетные боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
По данным ГСЧС, под обстрел попало одно из сел Николаевской общины, Сумской области. Враг применил кассетные боеприпасы.
В результате обстрела вспыхнули четыре хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован. По предварительным данным - погиб один человек, еще двое - ранены.
Ситуация в Сумской области
Ранее мы писали, что по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин может планировать захват Сумской области ради буферной зоны.
В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что российские террористы не имеют достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Он отметил, что сейчас операции врага на уровне стратегического развертывания войск.
Несмотря на это россияне не прекращают удары по области. Так, недавно враг нанес ракетный удар по стрельбищу в Сумской области. Как результат - жертвы и раненые среди украинских воинов.
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