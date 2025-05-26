РФ ударила кассетными боеприпасами по селу в Сумской области: видео последствий

Российская армия днем понедельника, 26 мая, нанесла удар по селу в Сумской области. Оккупанты использовали кассетные боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.

По данным ГСЧС, под обстрел попало одно из сел Николаевской общины, Сумской области. Враг применил кассетные боеприпасы.

В результате обстрела вспыхнули четыре хозяйственные постройки. Пожар ликвидирован. По предварительным данным - погиб один человек, еще двое - ранены.

Ситуация в Сумской области

Ранее мы писали, что по данным Института изучения войны, российский диктатор Владимир Путин может планировать захват Сумской области ради буферной зоны.

В то же время председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что российские террористы не имеют достаточно сил и средств для массированного наступления на Сумскую область. Он отметил, что сейчас операции врага на уровне стратегического развертывания войск.