Россияне ударили по фермерскому хозяйству на Николаевщине: погиб тракторист

Российские террористы обстреляли фермерское хозяйство в Николаевской области. В результате атаки погиб водитель трактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима .

"Во время работы в поле погиб мужчина, водитель трактора. Это была целенаправленная атака по гражданским, мразоты точно понимали куда бьют", - отметил Ким.

Он отметил, что несколько часов назад россияне атаковали фермерское хозяйство в Черноморской громаде Николаевской области.

Воздушные атаки РФ

В ночь на 16 сентября армия России снова запустила в направлении Украины дроны "Шахед".

В Киеве во второй раз объявили воздушную тревогу, в окрестностях города были слышны взрывы из-за работы ПВО.

Около полуночи военные агрессора обстреляли Запорожье. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома, есть погибший и раненые среди жителей.

Также вечером 14 сентября агрессор ударил авиабомбами по Краматорску. В результате обстрела пострадали 19 человек.