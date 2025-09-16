ua en ru
Вт, 16 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Россияне ударили по фермерскому хозяйству на Николаевщине: погиб тракторист

Николаевская область, Вторник 16 сентября 2025 02:45
UA EN RU
Россияне ударили по фермерскому хозяйству на Николаевщине: погиб тракторист Фото: в Николаевской области пострадало фермерское хозяйство (facebook,com/DSNS.GOV.UA)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы обстреляли фермерское хозяйство в Николаевской области. В результате атаки погиб водитель трактора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

Он отметил, что несколько часов назад россияне атаковали фермерское хозяйство в Черноморской громаде Николаевской области.

"Во время работы в поле погиб мужчина, водитель трактора. Это была целенаправленная атака по гражданским, мразоты точно понимали куда бьют", - отметил Ким.

Воздушные атаки РФ

В ночь на 16 сентября армия России снова запустила в направлении Украины дроны "Шахед".

В Киеве во второй раз объявили воздушную тревогу, в окрестностях города были слышны взрывы из-за работы ПВО.

Около полуночи военные агрессора обстреляли Запорожье. В городе вспыхнули пожары, повреждены дома, есть погибший и раненые среди жителей.

Также вечером 14 сентября агрессор ударил авиабомбами по Краматорску. В результате обстрела пострадали 19 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
Николаев
Новости
В Раду внесли проект госбюджета-2026
В Раду внесли проект госбюджета-2026
Аналитика
Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Российские маневры на фоне войны: угрожают ли Украине и Европе учения "Запад-2025"