В Сумах возросло количество жертв из-за обстрела многоэтажки
В Сумах до 10 человек возросло количество жертв после обстрела многоэтажки. Оккупанты ударили по городу 30 января.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сумскую прокуратуру.
"В больнице умерла 76-летняя женщина, которая получила ранения в результате атаки врага по многоэтажке в Сумах", - говорится в сообщении.
30 января, по данным прокуроров, потерпевшую зажало плитами, спасатели ее деблокировали и передали медикам, однако полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.
"От вражеской атаки всего погибли 10 человек", - отметили в ведомстве.
Атака РФ на многоэтажку в Сумах
В ночь на 30 января россияне атаковали город Сумы. Удар пришелся на жилую многоэтажку. Количество пострадавших и жертв в течение дня постоянно росло.
По последним данным на вечер 30 января в Сумах погибли 9 человек, еще 13 получили ранения. Среди пострадавших есть ребенок. Спасательная операция продолжалась 19 часов.
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