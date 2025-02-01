У Сумах зросла кількість жертв через обстріл багатоповерхівки
У Сумах до 10 людей зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки. Окупанти вдарили по місту 30 січня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську прокуратуру.
"У лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в Сумах", - йдеться у повідомленні.
30 січня, за даними прокурорів, потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям.
"Від ворожої атаки усього загинули 10 людей", - зазначили у відомстві.
Атака РФ на багатоповерхівку в Сумах
В ніч на 30 січня росіяни атакували місто Суми. Удар припав на жилову багатоповерхівку. Кількість постраждалих и жертв протягом дня постійно зростала.
За останніми даними на вечір 30 січня в Сумах загинули 9 людей, ще 13 отримали поранення. Серед постраждалих є дитина. Рятувальна операція тривала 19 годин.
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