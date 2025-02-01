У Сумах зросла кількість жертв через обстріл багатоповерхівки

Фото: до 10 зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки у Сумах 30 січня (кадр із відео/facebook.com/MNS.GOV.UA)

У Сумах до 10 людей зросла кількість жертв після обстрілу багатоповерхівки. Окупанти вдарили по місту 30 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську прокуратуру.

"У лікарні померла 76-річна жінка, яка отримала поранення унаслідок атаки ворога по багатоповерхівці в Сумах", - йдеться у повідомленні. 30 січня, за даними прокурорів, потерпілу затисло плитами, рятувальники її деблокували та передали медикам, однак отримані травми виявились несумісні з життям. "Від ворожої атаки усього загинули 10 людей", - зазначили у відомстві.