В Нацполиции показали фото последствий удара РФ по Сумам: количество пострадавших возросло

В ночь на 30 января РФ атаковала город Сумы. В результате попадания дрона по жилому дому пострадали люди, причем количество раненых возросло.

Сейчас на месте происшествия работают все экстренные службы, а пострадавшим оказывается помощь. Кроме того, во дворе дома развернут штаб ликвидации последствий атаки, куда граждане могут обратиться за помощью.

"Сегодня ночью вражеский беспилотник атаковал жилую многоэтажку в городе Сумы. В результате попадания БпЛА ранены семь мирных жителей, среди которых ребенок. Повреждения получил десятиэтажный жилой дом", - говорится в сообщении.

Дронова такая РФ по Сумам и другим регионам Украины

Отметим, что после попадания БпЛА по многоэтажке в Сумах, в местной власти и Сумской областной военной администрации разнились данные о последствиях атаки. В частности, в ОВА утверждали, что один человек погиб, в то же время Сумской городской совет опровергал эту информацию. Как можно увидеть, в заметке полиции информации о погибшем человеке не было, и это может говорить о том, что из-за атаки есть только пострадавшие.

Также мы писали, что в результате вражеской атаки дронами сигнал воздушной тревоги был объявлен в Киеве и большинстве областей Украины.

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