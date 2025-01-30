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Обстрел многоэтажки в Сумах: количество погибших возросло

Сумы, Четверг 30 января 2025 15:47
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Обстрел многоэтажки в Сумах: количество погибших возросло Фото: до шести возросло количество жертв после обстрела многоэтажки в Сумах 30 января (кадр из видео/facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: Наталия Гурковская

В Сумах возросло количество жертв после удара по многоэтажке. Оккупанты атаковали город 30 января.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Так, из-под завалов достали тела еще одной супружеской пары.

"По состоянию на 15:30 в результате атаки врага по многоэтажке погибли шесть человек", - говорится в сообщении.

Прокуроры добавляют, что погибшие - это три супружеские пары - 74-летний мужчина и его 69-летняя жена, 65-летний мужчина и его 64-летняя жена, 61-летний мужчина и его 61-летняя жена.

Обстрел многоэтажки в Сумах

В ночь на 30 января российская армия атаковала город Сумы. В результате попадания дрона по жилому дому пострадали люди, есть погибшие.

При этом в течение дня количество как пострадавших, так и жертв постоянно росло. На данный момент в Сумах 9 человек пострадали, среди которых ребенок, еще шесть погибли.

Кроме этого, в результате атаки предварительно разрушено 9 квартир и 12 балконов. Работникам ГСЧС удалось спасти 4 человек, включая ребенка и провести эвакуацию 118 жителей.

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