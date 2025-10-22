Повреждено имущество после обстрела Киева? Где получить помощь и информацию о поддержке

Жители Киева, чье имущество было повреждено в результате вражеских атак, могут найти всю необходимую помощь и поддержку в специальном чат-боте - "єОпора".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко в Telegram.

Чем полезен чат-бот "єОпора"

"Столица пострадала от рук российских террористов. Горят жилые дома, машины, выбиты окна и разрушены кровли", - напомнил чиновник.

Учитывая это, он обратился к жителям Киева, чье имущество было повреждено в результате очередной массированной атаки РФ.

"Вы не одни! Всю необходимую помощь можно получить в чат-боте "єОпора" (@eopora_bot)", - подчеркнул Ткаченко.

Он объяснил, что в этом боте можно получить информацию о государственных и городских программах материальной поддержки пострадавших:

какие есть выплаты;

куда обращаться;

контакты.

Начало работы с чат-ботом "єОпора" (скриншот: https: t.me/eopora_bot)

"А после завершения воздушной атаки здесь появятся адреса и контакты оперативных штабов в районах", - добавил глава КГВА.

Следовательно, для того, чтобы узнать больше о том, как получить помощь в Киеве (если вы пострадали от российской агрессии), необходимо перейти:

либо по тегу @eopora_bot в Telegram;

либо по ссылке https://t.me/eopora_bot с другой платформы.

Публикация Ткаченко (скриншот: t.me/tkachenkotymur)