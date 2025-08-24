Не менее 10 прилетов. Россияне массированно атаковали Сумы ударными дронами

В воскресенье вечером, 24 августа, россияне массированно атаковали Сумы дронами. В городе по меньшей мере 10 прилетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОГА Олега Григорова.

По состоянию на сейчас продолжается ликвидация последствий и обследование повреждений.

Он уточнил, что все попадания были в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора.

"Сумская громада подверглась массированной атаке ударными беспилотниками Враг нанес, предварительно, 10 ударов по территории громады. К счастью, жертв нет", - пишет Григоров.

Обстрел Сум

Напомним, что россияне регулярно обстреливают Сумскую область и город Сумы, применяя для этого дроны, ракеты и авиабомбы.

Так было и сегодня, в ночь на 24 августа. В городе на фоне атаки российских ударных беспилотников было громко.

Также мы писали, что в ночь на 19 августа россияне попали дроном по жилому дому в Песчанском старостате Сумской громады. В результате удара начался пожар.