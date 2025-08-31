ua en ru
В Сумах приняли решение по работе детсадов с 1 сентября

Сумы, Воскресенье 31 августа 2025 12:11
В Сумах приняли решение по работе детсадов с 1 сентября Фото: в Сумах продолжили "дистанционку" в детсадах (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах продолжили дистанционный формат обучения в детсадах и заведениях внешкольного образования. "Дистанционка" будет как минимум до конца сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сумского городского совета.

Соответствующее решение, как отметили в городском совете, приняла Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с учетом ситуации с безопасностью в общине.

"Это касается учреждений дошкольного, внешкольного, начального художественного образования, а также структурных подразделений начальных школ. При необходимости в садах будут функционировать дежурные группы", - пояснили в городском совете.

В то же время для спортивных учреждений внешкольного образования продолжены тренировки в обычном режиме для спортсменов, участвующих в соревнованиях.

"Учебно-тренировочный процесс проводится по решению руководителя и с соблюдением мер безопасности, кроме младших возрастных групп", - добавили в городском совете.

Напомним, в ночь на 27 августа россияне ударили по Сумах, оставив часть города без воды и света. Оккупанты атаковали город ударными дронами типа "Шахед" и попали в объекты инфраструктуры. Как заявляли местные власти, в результате ударов люди не пострадали.

