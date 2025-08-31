ua en ru
Нд, 31 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Сумах ухвалили рішення щодо роботи дитсадків з 1 вересня

Суми, Неділя 31 серпня 2025 12:11
UA EN RU
У Сумах ухвалили рішення щодо роботи дитсадків з 1 вересня Фото: у Сумах продовжили "дистанційку" в дитсадках (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

У Сумах продовжили дистанційний формат навчання у дитсадках та закладах позашкільної освіти. "Дистанційка" буде щонайменше до кінця вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Сумської міської ради.

Відповідне рішення, як зазначили у міській раді, ухвалила Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій з урахуванням безпекової ситуації в громаді.

"Це стосується закладів дошкільної, позашкільної, початкової мистецької освіти, а також структурних підрозділів початкових шкіл. За потреби у садках функціонуватимуть чергові групи", - пояснили в міській раді.

Водночас для спортивних закладів позашкільної освіти продовжено тренування у звичайному режимі для спортсменів, які беруть участь у змаганнях.

"Навчально-тренувальний процес проводиться за рішенням керівника та з дотриманням заходів безпеки, окрім молодших вікових груп", - додали в міській раді.

Нагадаємо, у ніч на 27 серпня росіяни ударили по Сумах, залишивши частину міста без води та світла. Окупанти атакували місто ударними дронами типу "Шахед" та влучили в об'єкти інфраструктури. Як заявляла місцева влада, в результаті ударів люди не постраждали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Суми Дитячий садок День знань
Новини
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
ISW припускає посилення ударів Росії по енергетиці України найближчими тижнями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим