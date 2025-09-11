RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Сумах и Чернигове прогремели взрывы

Фото: военные фиксировали вражеские дроны (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь с 10 на 11 сентября в Сумах и Чернигове прогремели взрывы. В обоих городах продолжается воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини".

"В Сумах был слышен взрыв, сообщили корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 01:00.

Через небольшой промежуток времени издание проинформировало, что в Сумах был слышен повторный взрыв. Кроме того, в 01:09 взрывы прогремели в Чернигове.

Вероятной причиной взрывов является атака дронов. В частности, по состоянию на 21:48 Воздушные силы ВСУ зафиксировали группу дронов над Черниговом, а в 01:16 по меньшей мере один беспилотник мимо Хотинь в направлении Сум.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:21 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Черниговской, Сумской, Харьковской и Донецкой областях.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧерниговСумыВойна в Украине