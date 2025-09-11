UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Сумах та Чернігові пролунали вибухи

Фото: військові фіксували ворожі дрони (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

В ніч з 10 на 11 вересня у Сумах та Чернігові пролунали вибухи. В обох містах продовжується повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини".

"У Сумах було чути вибух, повідомили кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 01:00.

Через невеликий проміжок часу видання поінформувало, що в Сумах було чути повторний вибух. Окрім того, о 01:09 вибухи пролунали у Чернігові.

Ймовірною причиною вибухів є атака дронів. Зокрема, станом на 21:48 Повітряні сили ЗСУ зафіксували групу дронів над Черніговом, а о 01:16 щонайменше один безпілотник повз Хотінь у напрямку Сум.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:21 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Чернігівській, Сумській, Харківській та Донецькій областях.

ЧернігівСумиВійна в Україні