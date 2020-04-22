ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Сумах суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення самоізоляції

Новини » Коронавірус     22.04.2020 - 13:01
У Сумах суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення самоізоляції
Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Порушниця повністю визнала свою провину

Ковпаківський районний суду міста Суми оштрафував на 17 тис. гривень українку, яка порушила умови самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади.

Повідомляється, що 33-річна сумчанка після повернення з Росії письмово зобов’язалась дотримуватись 14-денної самоізоляції, однак покинула межі карантину, які були вказані у згоді. Таким чином жінка порушила відповідні постанови Кабінету міністрів та державного санітарного лікаря. Під час судового засідання порушниця повністю визнала свою провину.

"Врахувавши характер вчиненого правопорушення, особу порушниці, ступінь її вини, майновий стан та обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, суддя прийшла до висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення у виді штрафу. Згідно постанови суду (справа № 592/4884/20) на жінку накладено штраф у сумі 17 тис. грн та судовий збір - 420,40 грн", - йдеться у повідомленні.

У пресс-службі суду додали, що постанова може бути оскаржена протягом 10 днів після її винесення.

Нагадаємо, з початку введення карантину в Україні співробітники Державної прикордонної служби виявили 70 порушників самоізоляції.

Також повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації створило мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону. Необхідні дані Міністерству надають мобільні оператори.

Опубліковані зміни до КПК щодо судового контролю на час карантину Соціологи заміряли рівень депресії українців на карантині
Новини України СумиштрафкарантинСуд
News
On Top