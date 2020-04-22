У Сумах суд оштрафував жінку на 17 тис. грн за порушення самоізоляції

Ілюстративне фото (npu.gov.ua)

Порушниця повністю визнала свою провину

Ковпаківський районний суду міста Суми оштрафував на 17 тис. гривень українку, яка порушила умови самоізоляції. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Судової влади.

Повідомляється, що 33-річна сумчанка після повернення з Росії письмово зобов’язалась дотримуватись 14-денної самоізоляції, однак покинула межі карантину, які були вказані у згоді. Таким чином жінка порушила відповідні постанови Кабінету міністрів та державного санітарного лікаря. Під час судового засідання порушниця повністю визнала свою провину.

"Врахувавши характер вчиненого правопорушення, особу порушниці, ступінь її вини, майновий стан та обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність, суддя прийшла до висновку про необхідність накладення адміністративного стягнення у виді штрафу. Згідно постанови суду (справа № 592/4884/20) на жінку накладено штраф у сумі 17 тис. грн та судовий збір - 420,40 грн", - йдеться у повідомленні.

У пресс-службі суду додали, що постанова може бути оскаржена протягом 10 днів після її винесення.

Нагадаємо, з початку введення карантину в Україні співробітники Державної прикордонної служби виявили 70 порушників самоізоляції.

Також повідомлялося, що Міністерство цифрової трансформації створило мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону. Необхідні дані Міністерству надають мобільні оператори.