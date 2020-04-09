Мінцифри створило мапу порушень самоізоляції

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Необхідні дані Міністерству надали мобільні оператори

Міністерство цифрової трансформації створило мапу, яка демонструє недотримання правил самоізоляції людьми, які повернулися з-за кордону. Про це в Telegram повідомив очільник відомства Михайло Федоров.

Міністр пояснив, що були проаналізовані дані від мобільних операторів більш ніж півмільйона людей, які повернулись з країн, де були зафіксовані спалахи коронавірусу. Дані отримувалися з 17 березня. На їх основі визначили населені пункти, у яких мешкають люди, які перебували на самоізоляції менше 14 днів.



"Жовтогарячий - 50-200 людей не дотримувались карантину. Червоний - понад 200. При цьому у великих містах беруться дані на площі 500 на 500 метрів... На основі цих даних створюється мапа, якою можуть користуватись РНБО та МОЗ", - розповів Федоров.



При цьому він наголосив, що дані від мобільних операторів не містять жодної персональної інформації про абонентів.

За словами Федорова, цю мапу держава використовуватиме, зокрема, для оцінки рівня дотримання карантину українцями, що мають високий ризик бути носіями COVID-19 у різних містах, а також для оптимізації розміщення ресурсів у тих регіонах, де найгірший рівень дотримання карантину.

Нагадаємо, на днях прикордонники виявили 7 українців, які намагалися покинути територію країни, порушивши карантинні правила самоізоляції.

Також РБК-Україна повідомляло про рекомендації Міністерства охорони здоров’я щодо правил самоізоляції для пацієнтів з легкою формою COVID-19.