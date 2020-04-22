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В Сумах суд оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение самоизоляции

Новости » Коронавирус     22.04.2020 - 13:01
В Сумах суд оштрафовал женщину на 17 тыс. грн за нарушение самоизоляции
Иллюстративное фото (npu.gov.ua)

Нарушительница полностью признала свою вину

Ковпаковский районный суд города Сумы оштрафовал на 17 тыс. гривен украинку, которая нарушила условия самоизоляции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Судебной власти.

Сообщается, что 33-летняя сумчанка после возвращения из России письменно обязалась соблюдать 14-дневную самоизоляцию, однако покинула пределы карантина, которые были указаны в согласии. Таким образом женщина нарушила соответствующие постановления Кабинета министров и государственного санитарного врача. Во время судебного заседания нарушительница полностью признала свою вину.

"Учитывая характер совершенного правонарушения, личность нарушителя, степень ее вины, имущественное положение и обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность, судья пришла к выводу о необходимости наложения административного взыскания в виде штрафа. Согласно постановления суда (дело № 592/4884/20) на женщину наложен штраф в сумме 17 тыс. грн и судебный сбор - 420,40 грн", - говорится в сообщении.

В пресс-службе суда добавили, что постановление может быть обжаловано в течение 10 дней после его вынесения.

Напомним, с начала введения карантина в Украине сотрудники Государственной пограничной службы обнаружили 70 нарушителей самоизоляции.

Также сообщалось, что Министерство цифровой трансформации создало карту, которая демонстрирует несоблюдение правил самоизоляции людьми, которые вернулись из-за границы. Необходимые данные Министерству предоставляют мобильные операторы.

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