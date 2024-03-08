В Сумах прогремел взрыв после пусков российских авиабомб

В Сумах сегодня, 8 марта, местные жители услышали взрыв. В Сумской области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне" и Воздушные силы ВСУ в Telegram.
Детальные подробности взрывов в Сумах пока неизвестны. Местные власти никак не комментируют ситуацию.
Жителям города необходимо оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
При этом до взрывов Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Сумской области.
Напомним, россияне били по Сумам вчера, 7 марта. Согласно последним данным, известно о двух погибших и 26 пострадавших.
В результате атаки российские оккупанты повредили здание больницы, областного центра экстренной медицинской помощи, водоканала. Также выбито 135 окон и 10 дверей.
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что виновные в атаке будут нести ответственность. Это обеспечат украинские защитники.
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