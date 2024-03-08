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У Сумах пролунав вибух після пусків російських авіабомб

Ілюстративне фото: у Сумах пролунав вибух після пусків російських авіабомб (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У Сумах сьогодні, 8 березня, місцеві мешканці почули вибух. У Сумській області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне" та Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Детальні подробиці вибухів у Сумах наразі невідомі. Місцева влада ніяк не коментує ситуацію.

Жителям міста необхідно залишатися в укриттях до завершення повітряної тривоги.

При цьому до вибухів Повітряні сили ЗСУ попереджали про пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією в Сумській області.

Удар по Сумах

Нагадаємо, росіяни били Сумами вчора, 7 березня. Згідно з останніми даними, відомо про двох загиблих та 26 постраждалих.

Внаслідок атаки російські окупанти пошкодили будівлю лікарні, обласного центру екстреної медичної допомоги, водоканалу. Також вибито 135 вікон та 10 дверей.

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що винні в атаці нестимуть відповідальність. Це забезпечать українські захисники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сумська областьПовітряні сили УкраїниПовітряна тривогаВибухи