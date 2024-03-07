В результате ракетного удара по Сумам есть погибшие
Российские оккупанты сегодня, 7 марта, ракетным ударом убили мирных жителей Сум. Виновные ответят.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумам. Есть раненые. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - заявил Зеленский.
По его словам, Россия обязательно понесет ответственность за такое зло. Украинские защитники обеспечат ответственность для террористов.
Удар по Сумам
Напомним, сегодня, 7 марта, российские оккупанты ударили ракетами по Сумам.
В Сумской областной военной администрации рассказали, что в результате российского ракетного удара по Сумах в городе повреждения получили лечебные и учебное заведения.
Также было известно об одном пострадавшем.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.