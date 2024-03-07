В результате ракетного удара по Сумам есть погибшие

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня Россия нанесла очередной удар по Сумам. Есть раненые. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких", - заявил Зеленский.

По его словам, Россия обязательно понесет ответственность за такое зло. Украинские защитники обеспечат ответственность для террористов.

Удар по Сумам

Напомним, сегодня, 7 марта, российские оккупанты ударили ракетами по Сумам.

В Сумской областной военной администрации рассказали, что в результате российского ракетного удара по Сумах в городе повреждения получили лечебные и учебное заведения.

Также было известно об одном пострадавшем.