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В Сумах раздался взрыв

Сумы, Суббота 10 августа 2024 22:45
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В Сумах раздался взрыв Иллюстративное фото: в Сумах слышали взрыв (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Сумах вечером 10 августа раздался взрыв. За несколько часов до этого в Сумской области была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

Так, в 20:43 в области объявили тревогу, а около 22:17 украинские воздушные силы предупредили об угрозе ударов вражескими управляемыми авиабомбами.

Спустя около 15 минут после предупреждения в городе слышался взрыв. Пока информации о его причинах нет.

Напомним, украинский Генштаб заявлял, что россияне активизировали обстрелы Сумской области с применением авиации. Активизация российской авиации происходит на фоне прорыва в Курской области. Детальнее о боевых действиях на российские территории - по ссылке.

Кроме того, из-за усиления обстрелов в Сумской области объявили эвакуацию из более чем 20 общин.

В Министерстве внутренних дел заявляли о необходимости эвакуации в безопасные места около 20 тысяч человек из районов Сумской области, страдающих враждебными обстрелами.

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