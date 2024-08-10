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Курский прорыв: карты "серых зон" на 10 августа

Курская область, Суббота 10 августа 2024 10:39
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Курский прорыв: карты "серых зон" на 10 августа Фото: в Курской области продолжаются боевые действия (t me gubernator_46)
Автор: Наталья Юрченко

В Курской области пятые сутки продолжаются боевые действия. Появилась информация, что украинские силы якобы полностью взяли под контроль город Суджа, а также зашли в Белгородскую область РФ.

Что происходит в Курской области и где идут бои - в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Вчера, 9 августа, российские паблики заявили, что якобы РФ стягивает под Курск резервы группировки "Север" (Харьковское направление) из Донецкой и Белгородской областей.

Прокремлевские СМИ распространяли видео, на которых колонны техники двигаются якобы по направлению к Судже. Также российская бригада "Пятнашка", до этого участвовавшая в боях близ Часового Яра в Донецкой области, заявила о прибытии в Курскую область.

Кроме того, паблики, связанные с ЧВК "Вагнера", опубликовали заявление о готовности "Вагнера" развернуть силы в приграничной зоне Курской области "по первому зову". Российские "военкоры" утверждали, что в Курскую область начали прибывать бывшие "вагнеровцы".

Карты "серых зон"

Сегодня утром российские пропагандистские Telegram-каналы сообщили, что якобы украинские силы заняли село Плехово Курской области. Издание "Радио Свобода" подтверждает, что в этом районе продолжаются бои уже несколько дней.

Некоторые российские пропагандисты пожаловались, что населенный пункт Мартыновка "сдали" войска РФ.

Курский прорыв: карты &quot;серых зон&quot; на 10 августа

скриншот карты "Радио Свобода"

Аналитики Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на российские источники отмечают, что украинские силы продвинулись дальше на восток в Курской области. При этом российские оппозиционные СМИ, в частности, "Важные новости" отмечают, что линия боевых действий почти не изменилась.

Пропагандисты также заявляют, что украинские военные якобы рассредоточиваются на занятых населенных пунктах и лесах, а также готовят инженерные сооружения.

Курский прорыв: карты &quot;серых зон&quot; на 10 августа

карта боевых действий ISW

По данным сервиса Deepstate, площадь так называемой "серой зоны" в приграничных районах Курской области составляет почти 73 квадратных километра.

Курский прорыв: карты &quot;серых зон&quot; на 10 августа

скриншот "серых зон" deepstatemap.live

Также в сети сообщают о попытках штурма поселка Коренево, являющегося районным центром. Россияне утверждают, что атаки остановили, но подчеркивают, что давление на этом направлении усилилось.

Главным очагом боев остается город Суджа.

Бои в Судже

Российские так называемые "военкоры" отличаются в своих заявлениях о боях в Судже. Некоторые говорят, что ни Суджа, ни Коренево не находятся под контролем украинских войск. Другие утверждают, что Суджу медленно окружают, тылы группировки украинских сил уже находятся к северу от города.

Некоторые российские Telegram-каналы заявляют, что украинские силы якобы не будут пока занимать Суджу, а будут пытаться взять под контроль дорогу на Рыльск, идущую по окрестностям этого населенного пункта.

Вчера в сети появилось видео, на котором военный представляется бойцом 61-й отдельной механизированной Степной бригады. Военный заявил, что ВСУ якобы установили контроль над городом и стратегическим объектом "Газпрома". Однако официально эту информацию в ВСУ не подтверждали.

Прорыв в Белгородской области

Уже сегодня утром в сети распространили новое видео с якобы украинскими бойцами. На кадрах бойцы 252 батальона заявляют, что вошли в населенный пункт Пороз Белгородской области.

Добавим, что расстояние от села Пороз до границы с Украиной в Сумской области составляет чуть больше трех километров.

Предыстория

Напомним, российские СМИ 6 августа заявили о якобы прорыве границы в Курской области. При этом российское Минобороны утверждало, что якобы попытку прорыва остановили, но бои продолжаются уже пятые сутки.

Главные события разворачиваются в районе города Суджа в примерно 10 километрах от границы с Сумской областью. Там находится станция, через которую осуществляется транзит российского газа в Европу. В Украине и России отмечают, что станция продолжает функционировать.

Добавим, что Силы обороны не комментировали ситуацию в Курской области, а также цель операции.

Россия же вчера сообщила, что перекидывает резервы в Курскую область. О том, как этот шаг может повлиять на ситуацию на фронте - в материале РБК-Украина.

В ходе подготовки материала использовались источники: отчет американского Института изучения войны (ISW), карты ресурса DeepState, Telegram-канал "Важные истории", Astra, данные издания "Радио Свобода", а также другие данные из открытых источников.

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Российская Федерация Курская область Белгородская область Суджа
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