Украину атакуют "Шахеды": какие регионы под угрозой

Украина, Суббота 23 августа 2025 23:20
Украину атакуют "Шахеды": какие регионы под угрозой Иллюстративное фото: в Украине воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ночь на воскресенье, 24 августа, российские войска снова осуществили запуск нескольких ударных дронов "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об активизации вражеских беспилотных летательных аппаратов на нескольких направлениях.

По данным командования, группа ударных дронов обнаружена в Донецкой области, они движутся в направлении Днепропетровщины и имеют курс на Павлоград.

Также зафиксированы ударные БпЛА на Харьковщине, которые направляются в юго-западном направлении, а еще существует угроза их применения на территории Сумщины.

Украину атакуют &quot;Шахеды&quot;: какие регионы под угрозой

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности сразу идти в ближайшее укрытие. Также в Украине запрещено делать фото или видео работы подразделений противовоздушной обороны.

По состоянию на 23:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:

Украину атакуют &quot;Шахеды&quot;: какие регионы под угрозой

В России заявили об атаке дронов

В субботу, 23 августа, ряд аэропортов в России временно приостановили прием и отправку самолетов из-за атаки неизвестных дронов.

По информации Росавиации, полеты были приостановлены в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Нижнекамска, Казани, а также в московском аэропорту Шереметьево.

