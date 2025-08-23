Украину атакуют "Шахеды": какие регионы под угрозой
В ночь на воскресенье, 24 августа, российские войска снова осуществили запуск нескольких ударных дронов "Шахед" с разных направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об активизации вражеских беспилотных летательных аппаратов на нескольких направлениях.
По данным командования, группа ударных дронов обнаружена в Донецкой области, они движутся в направлении Днепропетровщины и имеют курс на Павлоград.
Также зафиксированы ударные БпЛА на Харьковщине, которые направляются в юго-западном направлении, а еще существует угроза их применения на территории Сумщины.
Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности сразу идти в ближайшее укрытие. Также в Украине запрещено делать фото или видео работы подразделений противовоздушной обороны.
По состоянию на 23:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
В России заявили об атаке дронов
В субботу, 23 августа, ряд аэропортов в России временно приостановили прием и отправку самолетов из-за атаки неизвестных дронов.
По информации Росавиации, полеты были приостановлены в аэропортах Саратова, Волгограда, Калуги, Тамбова, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Кирова, Нижнекамска, Казани, а также в московском аэропорту Шереметьево.