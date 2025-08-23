Украину атакуют "Шахеды": какие регионы под угрозой

В ночь на воскресенье, 24 августа, российские войска снова осуществили запуск нескольких ударных дронов "Шахед" с разных направлений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Карту воздушных тревог.

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сообщили об активизации вражеских беспилотных летательных аппаратов на нескольких направлениях.

По данным командования, группа ударных дронов обнаружена в Донецкой области, они движутся в направлении Днепропетровщины и имеют курс на Павлоград.

Также зафиксированы ударные БпЛА на Харьковщине, которые направляются в юго-западном направлении, а еще существует угроза их применения на территории Сумщины.

Жителей областей, где объявлена воздушная тревога, просят сохранять спокойствие и в случае опасности сразу идти в ближайшее укрытие. Также в Украине запрещено делать фото или видео работы подразделений противовоздушной обороны.

По состоянию на 23:15 карта воздушных тревог выглядит следующим образом: