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Россияне из артиллерии обстреляли центр города в Сумской области: есть жертвы

Украина, Пятница 19 апреля 2024 16:46
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Россияне из артиллерии обстреляли центр города в Сумской области: есть жертвы Фото: россияне обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты сегодня, 19 апреля, атаковали одну из общин Сумской области. В результате российской агрессии один человек погиб еще трое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

"При процессуальном руководстве Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством", - отметили в прокуратуре.

По данным следствия, сегодня около 12:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из артиллерии обстреляли центр Белополья Сумского района.

Из-за атаки врага 51-летний гражданский получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице, еще один мужчина и две женщины были ранены.

По предварительным данным, повреждено

  • многоэтажка,
  • легковые автомобили,
  • магазины,
  • аптеку.

Обстрелы Сумской области

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область. Для атаки военные РФ используют в основном минометы, артиллерию и КАБ.

Отметим, что с начала весны россияне увеличили количество обстрелов по области. Под ежедневной атакой была Великописаревская община. В то же время россияне били по Белополью и Сумам.

Мы писали, что 8 апреля Россия нанесла авиационный удар по центру Белополья.

Напомним, что в текущем месяце россияне начали распространять информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. Однако Центр противодействия дезинформации отрицал данную информацию.

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