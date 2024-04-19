Россияне из артиллерии обстреляли центр города в Сумской области: есть жертвы

Российские оккупанты сегодня, 19 апреля, атаковали одну из общин Сумской области. В результате российской агрессии один человек погиб еще трое были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Сумской области.

Из-за атаки врага 51-летний гражданский получил тяжелые ранения, от которых скончался в больнице, еще один мужчина и две женщины были ранены.

По данным следствия, сегодня около 12:00, применяя запрещенные международным правом методы ведения войны, оккупанты из артиллерии обстреляли центр Белополья Сумского района.

"При процессуальном руководстве Белопольского отдела Сумской окружной прокуратуры проводится досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенные с умышленным убийством", - отметили в прокуратуре.

Обстрелы Сумской области

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты почти ежедневно обстреливают Сумскую область. Для атаки военные РФ используют в основном минометы, артиллерию и КАБ.

Отметим, что с начала весны россияне увеличили количество обстрелов по области. Под ежедневной атакой была Великописаревская община. В то же время россияне били по Белополью и Сумам.

Мы писали, что 8 апреля Россия нанесла авиационный удар по центру Белополья.

Напомним, что в текущем месяце россияне начали распространять информацию о том, что они якобы готовят наступление на Сумскую область. Однако Центр противодействия дезинформации отрицал данную информацию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.