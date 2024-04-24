ua en ru
Ср, 24 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне разгоняют в ТikТok фейк о якобы подготовке наступления на Харьков и Сумы

Украина, Среда 24 апреля 2024 10:57
UA EN RU
Россияне разгоняют в ТikТok фейк о якобы подготовке наступления на Харьков и Сумы Фото: россияне разгоняют в ТikТok новый фейк (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские пропагандисты разгоняют очередной фейк в социальных сетях. Россияне пытаются напугать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Харьков и Сумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Пропагандисты активно распространяют сообщения о создании группировки войск "Север", задача которой якобы оккупация Харькова и Сум.

"Удар по телевышке в Харькове - это также о панике, о сигнале цифры, который попытаются забить своим эфиром. Так же и сообщение о наступлении - это запугивание. Группировку войск "Север" планируется довести до 46 тысяч. Техники - до 1000 единиц. Этого недостаточно для наступления. Эта группировка будет существовать для сковывания части наших войск", - объяснил руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко.

По его словам, первая волна "пропаганды страха" провалилась - харьковчане не выехали из города. Как отметил Коваленко, россияне активизировались перед маем-июнем, но наступление врага на Харьков и Сумы невозможно. Оккупанты могут только имитацию на границе и обстреливать.

Пропагандисты распространяют фейковое видео в TikTok, а затем разгоняют его Viber и Telegram.

Россияне могут усилить обстрелы

Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне будут усиливать обстрелы Украины. По словам спикера ВС, наиболее незащищенными от атак врага являются прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией.

При этом аналитики Института изучения войны (ISW) тоже считают, что оккупанты могут усилить атаки против Украины. По их мнению, враг может прицелиться на транспортную инфраструктуру и военную логистику.

В марте 2024 года российские войска возобновили обстрелы энергетики Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Харьков Война в Украине Война России против Украины Фейки
NEWS
Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники
Минус тысячи кубометров топлива. В Смоленской области атакованы две нефтебазы, - источники
DAILY
Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится
Руслан Кислякфинансовый редактор РБК-Украина Курс на 40: почему растет доллар, от кого это зависит и как долго продлится