Россияне разгоняют в ТikТok фейк о якобы подготовке наступления на Харьков и Сумы
Российские пропагандисты разгоняют очередной фейк в социальных сетях. Россияне пытаются напугать украинцев якобы подготовкой к наступлению на Харьков и Сумы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации в Telegram.
Пропагандисты активно распространяют сообщения о создании группировки войск "Север", задача которой якобы оккупация Харькова и Сум.
"Удар по телевышке в Харькове - это также о панике, о сигнале цифры, который попытаются забить своим эфиром. Так же и сообщение о наступлении - это запугивание. Группировку войск "Север" планируется довести до 46 тысяч. Техники - до 1000 единиц. Этого недостаточно для наступления. Эта группировка будет существовать для сковывания части наших войск", - объяснил руководитель ЦПД, лейтенант Андрей Коваленко.
По его словам, первая волна "пропаганды страха" провалилась - харьковчане не выехали из города. Как отметил Коваленко, россияне активизировались перед маем-июнем, но наступление врага на Харьков и Сумы невозможно. Оккупанты могут только имитацию на границе и обстреливать.
Пропагандисты распространяют фейковое видео в TikTok, а затем разгоняют его Viber и Telegram.
Россияне могут усилить обстрелы
Ранее Воздушные силы ВСУ предупредили, что россияне будут усиливать обстрелы Украины. По словам спикера ВС, наиболее незащищенными от атак врага являются прифронтовые регионы, а также области возле границы с Россией.
При этом аналитики Института изучения войны (ISW) тоже считают, что оккупанты могут усилить атаки против Украины. По их мнению, враг может прицелиться на транспортную инфраструктуру и военную логистику.
В марте 2024 года российские войска возобновили обстрелы энергетики Украины.
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