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В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Киев, Вторник 13 августа 2024 03:16
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В Киеве снова объявили воздушную тревогу Фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве и области второй раз за эту ночь, 13 августа, была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сигнал тревоги в столице раздался около 3:09. В Киевской области сирены сработали в то же время.

"Внимание! В Киеве объявлена ​​воздушная тревога! Просим всех срочно отправиться в укрытие гражданской защиты!" - говорится в заявлении столичной администрации в Telegram.

Добавим, что воздушная тревога была также объявлена на севере страны.

Между тем в ряде регионов угроза из-за вражеских дронов-камикадзе, о чем было объявлено ранее, продолжается до сих пор.

Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:

В Киеве снова объявили воздушную тревогу

Новость дополняется...

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Киев Воздушная тревога
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