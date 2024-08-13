В Киеве снова объявили воздушную тревогу
В Киеве и области второй раз за эту ночь, 13 августа, была объявлена воздушная тревога. Причиной является угроза вражеских атак.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сигнал тревоги в столице раздался около 3:09. В Киевской области сирены сработали в то же время.
"Внимание! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно отправиться в укрытие гражданской защиты!" - говорится в заявлении столичной администрации в Telegram.
Добавим, что воздушная тревога была также объявлена на севере страны.
Между тем в ряде регионов угроза из-за вражеских дронов-камикадзе, о чем было объявлено ранее, продолжается до сих пор.
Вот как сейчас выглядит карта воздушной тревоги в Украине:
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