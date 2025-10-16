В Запорожье взорвалась граната в многоэтажке, есть пострадавший
В Вознесеновском районе Запорожья произошел взрыв гранаты в подъезде жилого дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Запорожской области.
Детали инцидента
В результате инцидента мужчина получил многочисленные осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.
"16 октября в 18:40 на спецлинию 102 поступило сообщение о взрыве на лестничной площадке в одном из многоквартирных домов в центре города", - говорится в сообщении.
Фото: в подъезде дома в Запорожье взорвалась граната (zp.npu.gov.ua)
Предварительно установлено, что мужчина нашел гранату. Во время неосторожного обращения боеприпас сдетонировал.
Сейчас решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. В рамках досудебного расследования устанавливаются все причины и обстоятельства инцидента.
Напомним, 6 октября, в Киеве один из водителей бросил боевую гранату "Ф-1" в сторону маршрутного такси. Инцидент произошел на автоплощадке в Дарницком районе столицы около 06:00.
Правоохранители сообщили, что злоумышленник таким образом хотел напугать коллегу, с которым имел длительный конфликт.
Отметим, недавно в Днепровском районе Киева в квартире одной из многоэтажек прогремел взрыв. В результате инцидента два человека погибли, еще один человек пострадал.