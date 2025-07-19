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Как стильно одеваться в отпуске: жены Решетника и Павлика показали летние тренды

Суббота 19 июля 2025 15:26
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Как стильно одеваться в отпуске: жены Решетника и Павлика показали летние тренды Кристина Решетник и Екатерина Репяхова (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Летний отдых - отличный вариант не только перезагрузиться, но и обновить гардероб. Жены известных украинцев - телеведущего Григория Решетника и певца Виктора Павлика - поделились стильными образами для отдыха возле моря.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина.

Какой образ выбрала Кристина Решетник

Многодетная мама и блогер отдыхает со своими детьми в Испании. Она уже успела продемонстрировать несколько стильных образов на отдыхе. На этот раз она показала лук с белым сарафаном.

Платье

Главный элемент образа - белое платье-сарафан в длине миди на тонких бретельках.

Она выполнено из легкой ткани под названием "прошва" и имеет ажурную перфорацию, что придает ей нотку романтики.

Фасон свободный, с легкими воланами в нижней части юбки, что создает воздушный и подвижный силуэт. Такое платье является классикой летнего гардероба.

Как стильно одеваться в отпуске: жены Решетника и Павлика показали летние тренды

Платье из прошвы - тренд лета 2025 (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Сумка

Дополнить пляжный образ Кристина Решетник решила большой сумкой-шопером из натурального материала (солома или рафия). Сумка имеет коричневые кожаные ручки и элемент декора - кожаную вставку с логотипом. Это очень модный и практичный аксессуар для лета.

Обувь

На ногах у нее удобные шлепанцы на плоской подошве. Бежевый цвет обуви гармонирует с сумкой и общей палитрой образа. Они идеально подходят для ходьбы по песку.

Как стильно одеваться в отпуске: жены Решетника и Павлика показали летние тренды

Жена Решетника показала пляжный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Стиль

Этот образ идеально вписывается в стиль "Resort Wear" (курортный стиль) или "Beach Chic" (пляжный шик).

Он сочетает в себе комфорт и функциональность, необходимые для отдыха, с элегантностью и актуальными модными тенденциями.

Легкие натуральные ткани, свободный крой, соломенные аксессуары - все это характерные признаки этих стилей.

Образ смотрится очень гармонично на фоне пляжа с пальмами и морем, создавая чувство отпуска и безмятежности.

Как стильно одеваться в отпуске: жены Решетника и Павлика показали летние тренды

Кристина Решетник показала модный лук (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Какой лук выбрала Екатерина Репяхова

Супруга Виктора Павлика, блогерша и концертный директор Екатерина Репяхова второй раз за лето отдыхает со своим 4-летним сыном в Турции. Она показала на фото трендовый вязаный комплект, состоящий из кроп-топа и длинной юбки.

Кроп-топ

Верхняя часть костюма - укороченный топ без рукавов, открывающий небольшую полоску живота. Он имеет круглый вырез горловины.

Длинная юбка

Нижняя часть - длинная юбка макси, которая плотно облегает бедра и постепенно расширяется вниз, создавая элегантный силуэт. Особой деталью является бахрома по нижнему краю юбки, придающая образу богемного шика и динамичности.

Материал

Судя по виду, комплект выполнен из тонкой вязки, возможно, хлопчатобумажной или вискозной нити, что делает его комфортным для теплой погоды. Вязаная текстура придает образу особого шарма и фактурности.

Как стильно одеваться в отпуске: жены Решетника и Павлика показали летние тренды

Жена Павлика задает тренды (фото: instagram.com/repyahovakate)

Аксессуары

  • стильные очки, которые дополняют образ и придают ему таинственность и шик
  • украшения: на шее видны несколько тонких ожерельев из жемчуга или бисера светлых оттенков, придающих образу легкости и женственности. На руке также видны тонкие браслеты.

Стиль

Этот образ является прекрасным примером пляжного шика (Beach Chic) с элементами бохо-шика благодаря вязаной текстуре и бахроме.

Как стильно одеваться в отпуске: жены Решетника и Павлика показали летние тренды

Модный лук от Катерины Репяховой (фото: instagram.com/repyahovakate)

Пляжный стиль

Он идеально подходит для отдыха на море, сочетая комфорт, легкость и элегантность. Вязаные комплекты очень популярны для курортного гардероба.

Бохо-шик

Бахрома и натуральная текстура связки придают образу нотки богемного стиля, ассоциирующегося со свободой, творчеством и связью с природой.

Как стильно одеваться в отпуске: жены Решетника и Павлика показали летние тренды

Жена Павлика показала образ для отдыха (фото: instagram.com/repyahovakate)

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Для написания материала были использованы страницы в Instagram Кристины Решетник и Екатерины Репяховой.

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