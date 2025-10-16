ua en ru
Как носить цвет хаки этой осенью: модный образ жены Решетника

Четверг 16 октября 2025 07:15
Как носить цвет хаки этой осенью: модный образ жены Решетника Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Автор: Катерина Собкова

Жена известного телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала стильный осенний лук, сделав ставку на один из главных трендов сезона - оливковый оттенок или, как его еще называют, цвет хаки.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Stories в Instagram.

Какой образ выбрала жена Решетника

Куртка

Укороченная куртка-бомбер из качественной искусственной кожи. Она имеет минималистичный дизайн и застегивается на молнию или кнопку. Укороченный крой визуально удлиняет ноги.

Шорты

Короткие шорты из такого же материала и цвета, что и куртка. Длина - выше колена. Кожаные шорты из уже несколько сезонов подряд удерживают позиции в осенне-зимних трендах, особенно в сочетании с плотными колготками.

Свой лук жена Решетника дополнила черными колготками. Это ключевой элемент для ношения шорт в прохладное время.

Как носить цвет хаки этой осенью: модный образ жены РешетникаКристина Решетник (скриншот)

Свитер

Дополняет комплект оливкового оттенка теплый джемпер темно-бордового цвета, который также на пике популярности.

Обувь

Бежевые массивные ботинки на грубой подошве.

Как носить цвет хаки этой осенью: модный образ жены РешетникаКристина Решетник показала модный лук (скриншот)

Почему оливковый цвет - это тренд 2025

Оливковый (или оттенок хаки, military green) является одним из самых актуальных цветов для осенне-зимнего сезона по нескольким причинам:

  • связь с природой: это естественный, "земляной" оттенок, идеально вписывающийся в осеннюю палитру, создавая чувство уюта и гармонии.
  • практичность и универсальность: оливковый - прекрасная альтернатива черному или серому. Он легко сочетается с нейтральными цветами (бежевый, белый, черный), а также яркими акцентами (красный, оранжевый).
  • стиль милитари: хотя это базовый цвет природы, он также ассоциируется со стилем милитари, что придает образу структурированности, уверенности и немного дерзости.
  • дизайнерский выбор: ведущие мировые дизайнеры регулярно включают оливковый в свои осенние коллекции как ключевой цвет для верхней одежды, кожаных изделий и аксессуаров.

Как носить цвет хаки этой осенью: модный образ жены РешетникаКристина Решетник (скриншот)

Стиль

Этот лук можно охарактеризовать как современный городской кэжуал с элементами Street Style и милитари-шика.

Street Style / Casual: сочетание шорт с грубыми ботинками и массивной сумкой.

Military Chic: оливковый цвет и форма куртки, которые напоминают элементы военной одежды.

Монохром: использование одного цвета в двух ключевых элементах (куртка + шорты) всегда выглядит дорого и стильно, подтягивая весь образ к уровню высокой моды.

Как носить цвет хаки этой осенью: модный образ жены РешетникаЖена Решетника задает тренды (скриншот)

