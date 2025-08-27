Платья на осень 2025: какие фасоны будут в тренде и с чем их носить

Осень - не повод отказываться от платьев. Это прекрасное время, чтобы разнообразить свой гардероб теплыми и женственными образами. Все, что нужно - правильно подобрать ткани, фасоны и сочетания с верхней одеждой и обувью.

Какие платья присмотреть на осень и с чем их носить, эксклюзивно для РБК-Украина рассказала стилист Галина Денисюк.

Материалы: тепло и комфорт в каждом движении

С приходом прохлады следует обратить внимание на платья из более плотных тканей.

Трикотаж - абсолютная классика осени: мягкий, эластичный, хорошо ложится по фигуре и в то же время греет.

Не менее актуальными будут модели из шерсти или вельвета - особенно для повседневного стиля или офисных образов. Эти материалы не только практичны, но и придают изысканность и структуру образа.

Стилист рассказала про платья на осень 2025 (фото: pinterest.com)

Фасоны: от романтики до минимализма

"Популярные фасоны - мини с длинным рукавом, меди с поясом и макси с романтическими воланами", - отметила стилист.

Мини с длинными рукавами

Мини-платья с длинными рукавами - идеальный выбор для тех, кто хочет сохранить легкость летнего образа, но уже в осенней интерпретации.

В холодные дни стилист советует сочетать их с высокими сапогами или ботфортами, чтобы компенсировать открытые ноги.

Короткое платье (фото: pinterest.com)

Миди с поясом

Это универсальный вариант для любой фигуры. Они отлично подчеркивают талию и выглядят сдержанно, но женственно.

Макси-платья с воланами и интересным кроем

Если хочется немного больше движения и игривости, обратите внимание на макси-платья с воланами, рюшами или асимметричным кроем. Такие модели будут подходить как для романтического вечера, так и для дневных прогулок.

Платье макси (фото: pinterest.com)

Многослойность - главная фишка сезона

Осень - время экспериментов со слоями. Платье легко соединить с кардиганом, объемным свитером, пальто или кожаной курткой.

Например, платье-миди с грубым трикотажным свитером этаж - классический осенний аутфит, не требующий лишних усилий, но выглядящий стильно.

Для офисного стиля подойдет жакет или длинный тренч, который удачно дополнит лаконичную платье-футляр или приталенную модель из шерсти.

Миди также в тренде (фото: pinterest.com)

Обувь и аксессуары: не только практично, но и модно

Не менее важно правильно подобрать обувь к платью. Самые популярные варианты этой осенью: высокие сапоги на каблуке, грубые ботинки в стиле милитари, лоферы на платформе или классические ботильоны.

Если вы планируете носить платье в особенно холодную погоду - теплые колготки, леггинсы или гетры не только согреют, но и добавят изюминку в ваш образ.

Не забывайте о сумках, шапках и шарфах - осенью именно они могут стать главными акцентами в образе, особенно если нейтральное платье по цвету или фасону.

Совет от стилиста: выбирайте платья в осенней палитре - теплые коричневые, бордовые, оливковые, горчичные и глубокие синие оттенки всегда выглядят уместно и придают уют. Такие цвета легко комбинируются и создают гармоничный лук.

Модные платья на осенний сезон (фото: pinterest.com)