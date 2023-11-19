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В Сухопутных войсках назвали одну из главных задач для ВСУ зимой

Фото: в Сухопутных войсках назвали одну из главных задач для ВСУ зимой (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные пытаются перерезать логистические пути противника. Это одна из главных задач для ВСУ на зиму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"Наша главная задача, чтобы все происходящее сейчас помогало украинским Вооруженным силам и наоборот приносило вред российским оккупантам. Конечно, будем пытаться перебить их логистические пути, их поставки для того, чтобы они были голодны, холодны и желания в них воевать не было" ", - сказал Фитьо.

Он добавил, что российские беспилотники остаются большой угрозой для украинских войск. По мнению спикера, одним из вариантов борьбы с дронами - это уничтожение операторов БПлА.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что в начале октября оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. По словам главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат в этом направлении.

Кроме того, оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Они перешли к активной обороне.

Напомним, ранее в Сухопутных войсках предполагалось, что погода в Украине, вероятно, повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

При этом британская разведка предполагает, что зима вряд ли повлечет за собой серьезные изменения на передовой в Украине.

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