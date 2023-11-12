Погода может изменить ход боевых действий. ВСУ рассказали, чего ожидать

Погода в Украине, вероятно, повлияет на ход боевых действий. Дожди и снег усложнят передвижение бронированной техники, работу дронов и авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимира Фитьо в эфире телемарафона.

"Все же погода внесет свою лепту в ведение боевых действий. Если сейчас пойдут дожди, уменьшится количество применения как авиации, так и ударных дронов. Соответственно и технике двигаться будет труднее. Но опять же артиллерия как применялась, так и будет применяться", - заявил спикер.

Представитель Сухопутных войск добавил, что важной задачей для украинских войск остается перерезание линий поставок оккупантов, а также уничтожение тыла и передовых позиций врага.

"Если нам это удастся, я думаю, с помощью погоды - дождей и морозов - мы их выморозим", - подчеркнул Фитьо.

Добавим, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также заявлял о влиянии погоды на работу авиации. По его словам, от погоды зависит и процесс нанесения ударов по Украине со стороны россиян.

Ситуация на фронте

Стоит отметить, что месяц назад оккупанты активизировали наступление в районе Авдеевки. Хотя в последние дни россияне ослабили атаки, но ВСУ ожидают новой волны штурмов в ближайшее время.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что за месяц, когда оккупанты активизировались возле Авдеевки, Россия потеряла около 10 тысяч солдат на этом направлении.

Кроме того, командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский заявил, что оккупанты активизировались на Бахмутском направлении. Захватчики пытаются вернуть утраченные позиции. ВСУ отбивают атаки врага.