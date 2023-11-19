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У Сухопутних військах назвали одне з головних завдань для ЗСУ взимку

Фото: у Сухопутних військах назвали одне з головних завдань для ЗСУ взимку (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові намагаються перерізати логістичні шляхи ворога. Це одна з головних задач для ЗСУ на зиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо в ефірі телемарафону.

"Наше головне завдання, щоб все, що відбувається зараз, допомагало українським Збройним силам і навпаки приносило шкоду російським окупантам. Звичайно, будемо намагатися перебити їхні логістичні шляхи, їхні поставки для того, щоб вони були голодні, холодні і бажання в них воювати не було", - сказав Фітьо.

Він додав, що російські безпілотники залишається великою загрозою для українських військ. На думку речника, одним з варіантів боротьби з дронами - це знищення операторів БПлА.

Ситуація на фронті

Варто зазначити, на початку жовтня окупанти активізували наступ у районі Авдіївки. За словами головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за місяць, коли окупанти активізувалися біля Авдіївки, Росія втратила близько 10 тисяч солдатів на цьому напрямку.

Крім того, окупанти активізувалися на Бахмутському напрямку. Вони перейшли до активної оборони.

Нагадаємо, раніше у Сухопутних військах припускали, що погода в Україні, ймовірно, вплине на хід бойових дій. Дощі та сніг ускладнять пересування броньованої техніки, роботу дронів та авіації.

При цьому британська розвідка припускає, що зима навряд чи призведе до серйозних змін на передовій в Україні. 

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