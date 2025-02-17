Сухопутные войска показали мастерское уничтожение "Шахеда" (видео)

Украинским воинам в ночь с 15 на 16 февраля удалось сбить вражеский дрон-камикадзе "Шахед". Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

При этом в Сухопутных войсках не уточнили, где именно был уничтожен беспилотник россиян.

По информации военных, вражеский ударный дрон мастерски уничтожили бойцы одного из подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты ежедневно запускают по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед". При помощи беспилотников россияне атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру.

В частности, недавно один из "Шахедов" ударил по саркофагу Чернобыльской АЭС. В результате этого там возникла пробоина.

Как объясняли в Министерстве энергетики Украины, такая атака может привести к значительному повышению радиационного фона, поскольку возможно распространение ядерной пыли.

К слову, россияне пытались атаковать Украину дронами-камикадзе и сегодня ночью. Всего оккупанты запустили почти 150 беспилотников, 83 из которых были сбиты. Еще 59 дронов были локационно потеряны.

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