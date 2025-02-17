Сухопутные войска показали мастерское уничтожение "Шахеда" (видео)
Украинским воинам в ночь с 15 на 16 февраля удалось сбить вражеский дрон-камикадзе "Шахед". Появилось соответствующее видео.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.
По информации военных, вражеский ударный дрон мастерски уничтожили бойцы одного из подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск.
При этом в Сухопутных войсках не уточнили, где именно был уничтожен беспилотник россиян.
Атаки "Шахедов"
Напомним, российские оккупанты ежедневно запускают по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед". При помощи беспилотников россияне атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру.
В частности, недавно один из "Шахедов" ударил по саркофагу Чернобыльской АЭС. В результате этого там возникла пробоина.
Как объясняли в Министерстве энергетики Украины, такая атака может привести к значительному повышению радиационного фона, поскольку возможно распространение ядерной пыли.
К слову, россияне пытались атаковать Украину дронами-камикадзе и сегодня ночью. Всего оккупанты запустили почти 150 беспилотников, 83 из которых были сбиты. Еще 59 дронов были локационно потеряны.
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