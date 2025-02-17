ua en ru
Пн, 17 февраля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Сухопутные войска показали мастерское уничтожение "Шахеда" (видео)

Понедельник 17 февраля 2025 17:49
UA EN RU
Сухопутные войска показали мастерское уничтожение "Шахеда" (видео) Иллюстративное фото: украинские воины уничтожили российский "Шахед" (defence-ua.com)
Автор: Иван Носальский

Украинским воинам в ночь с 15 на 16 февраля удалось сбить вражеский дрон-камикадзе "Шахед". Появилось соответствующее видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

По информации военных, вражеский ударный дрон мастерски уничтожили бойцы одного из подразделений противовоздушной обороны Сухопутных войск.

При этом в Сухопутных войсках не уточнили, где именно был уничтожен беспилотник россиян.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты ежедневно запускают по Украине свои дроны-камикадзе "Шахед". При помощи беспилотников россияне атакуют украинскую гражданскую инфраструктуру.

В частности, недавно один из "Шахедов" ударил по саркофагу Чернобыльской АЭС. В результате этого там возникла пробоина.

Как объясняли в Министерстве энергетики Украины, такая атака может привести к значительному повышению радиационного фона, поскольку возможно распространение ядерной пыли.

К слову, россияне пытались атаковать Украину дронами-камикадзе и сегодня ночью. Всего оккупанты запустили почти 150 беспилотников, 83 из которых были сбиты. Еще 59 дронов были локационно потеряны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канал РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПВО Война в Украине Атака дронов
NEWS
Переговоры в Саудовской Аравии. Что известно о встрече США с РФ и будет ли там Украина
Переговоры в Саудовской Аравии. Что известно о встрече США с РФ и будет ли там Украина
DAILY
Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Уроки Мюнхена. Какое будущее Трамп приготовил Европе и стал ли мир ближе для Украины