Россия ночью запустила почти 150 беспилотников: как отработала ПВО

В ночь на 17 февраля российские оккупанты запустили против Украины 147-м беспилотных летательных аппаратов (БпЛА). К отражению атаки привлекалась авиация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Дроны запускали с направлений российских городов Орел, Брянск, Курск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск. К отражению атаки привлекались: авиация;

зенитные ракетные войска;

подразделения РЭБ;

мобильные огневые группы Воздушных сил и Сил обороны Украины. По состоянию на 9 утра подтверждено сбитие 83-х беспилотников типа Shahed и дронов других типов в пределах Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской и ряда других областей. Также 59 дронов были локационно потеряны без негативных последствий. В результате атаки пострадали: Харьковская;

Киевская;

Полтавская;

Запорожская области.