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Сухопутні війська показали майстерне знищення "Шахеда" (відео)

Понеділок 17 лютого 2025 17:49
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Сухопутні війська показали майстерне знищення "Шахеда" (відео) Ілюстративне фото: українські воїни знищили російський "Шахед" (defence-ua.com)
Автор: Іван Носальський

Українським воїнам у ніч із 15 на 16 лютого вдалося збити ворожий дрон-камікадзе "Шахед". З'явилося відповідне відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ в Telegram.

За інформацією військових, ворожий ударний дрон майстерно знищили бійці одного з підрозділів протиповітряної оборони Сухопутних військ.

При цьому в Сухопутних військах не уточнили, де саме було знищено безпілотник росіян.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські окупанти щодня запускають по Україні свої дрони-камікадзе "Шахед". За допомогою безпілотників росіяни атакують українську цивільну інфраструктуру.

Зокрема, нещодавно один із "Шахедів" вдарив по саркофагу Чорнобильської АЕС. Унаслідок цього там виникла пробоїна.

Як пояснювали в Міністерстві енергетики України, така атака може призвести до значного підвищення радіаційного фону, оскільки можливе поширення ядерного пилу.

До слова, росіяни намагалися атакувати Україну дронами-камікадзе і сьогодні вночі. Загалом окупанти запустили майже 150 безпілотників, 83 з яких було збито. Ще 59 дронів були локаційно втрачені.

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