Как "Динамо" мучилось с киприотами в еврокубках: видео, которое лучше не пересматривать
Киевское "Динамо" лишь однажды пересекалось с представителем Кипра в континентальных соревнованиях. И то противостояние завершилось не в пользу "бело-синих".
РБК-Украина рассказывает о поединках "Динамо" и других отечественных клубов с соперниками из Кипра.
Спаситель Гармаш
В сезоне-2022/23 столичная команда, которую тогда возглавлял Мирча Луческу, попала в группу В Лиги Европы. Соперниками были французский "Ренн", турецкий "Фенербахче" и АЕК из Кипра.
"Динамо" провело тот турнир ужасно: уступило в пяти матчах и едва спасло одну ничью - именно с киприотами.
К тому времени киевляне с представителями островного государства не пересекались. В первом, номинально домашнем поединке, который проходил в польском Кракове, украинский клуб минимально уступил сопернику, пропустив гол уже на 8-й минуте.
Ответный матч проходил на Кипре. Хозяева открыли счет, ответный гол забил Владислав Ванат. А во втором тайме еще два мяча оказались в воротах киевлян. Счет 1:3 держался до последних минут. Реноме "Динамо" спас Денис Гармаш, который отличился дважды, в частности - сравнял счет в компенсированное время.
"Динамо" тогда завершило групповой раунд на последнем месте. И имеет на сегодня негативную статистику в играх с командами Кипра.
Ужасный АЕК
Хотя, если принять во внимание все украино-киприотские противостояния на евроарене - не все так печально. Правда, тенденция не радует.
До сегодняшнего дня украинские и киприотские коллективы пересекались семь раз и провели между собой 14 матчей. В них отечественные команды одержали 6 побед, по 4 матча завершились вничью и успехом соперников. Украинские клубы четыре раза побеждали в двухматчевых противостояниях и в трижды уступали.
Интересно, что все поражения нашим клубам нанес один соперник - АЕК из Ларнаки. Статистика украинцев с ним просто ужасная: 2 ничьи, 4 поражения и ни одной победы.
А что касается тенденции, она неутешительна. Три из последних четырех противостояний с киприотами украинские клубы проиграли.
Встречи украинских команд с представителями Кипра в еврокубках:
- 1973. КЕЧ, "Заря" - АПОЭЛ - 2:0, 1:0
- 2010. ЛЕ, "Металлист" - "Омония" - 1:0, 22
- 2011. ЛЧ, "Шахтер" - АПОЭЛ - 1:1, 2:0
- 2022. ЛЕ, "Днепр-1" - АЕК - 1:2, 0:3
- 2022. ЛК, "Днепр-1" - "Аполлон" - 3:1, 1:0
- 2022. ЛЕ, "Динамо" - АЕК - 0:1, 3:3
- 2023. ЛК, "Днепр-1" - АЕК - 0:1, 0:0
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