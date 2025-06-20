Ванат повторил достижение топ-уровня: это удавалось лишь 6 легендам УПЛ!

Форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Украины. Это позволило ему не только сделать существенный вклад в чемпионство киевлян, но и войти в элитный список истории УПЛ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на статистику УПЛ.

Ванат сравнялся с легендами УПЛ

23-летний нападающий стал седьмым игроком в истории, который сумел дважды получить звание лучшего голеадора УПЛ по итогам сезона.

Его результат - 17 мячей в 28 матчах сезона 2024/25 - стал ключевым в триумфе команды Александра Шовковского, которая впервые с 2021 года вернула чемпионский титул в Киев.

У кого еще был такой результат:

Тимерлан Гусейнов - 1993/94, 1995/96 ("Черноморец") Максим Шацких - 1999/00, 2002/03 ("Динамо") Евгений Селезнев - 2010/11 ("Днепр"), 2011/12 ("Шахтер") Алекс Тейшейра - 2014/15, 2015/16 ("Шахтер") Жуниор Мораес - 2018/19, 2019/20 ("Шахтер") Артем Довбик - 2021/22, 2022/23 ("СК Днепр-1") Владислав Ванат - 2023/24, 2024/25 ("Динамо")

Добавим, что в прошлом сезоне Ванат забил 21 гол и сделал 9 ассистов в 45 матчах, что окончательно закрепило за ним статус одного из лидеров команды. Его стабильная результативность, грамотная игра без мяча и умение реализовывать моменты были критически важными для титульной кампании Шовковского.

Какая судьба ждет Ваната?

По данным футбольных экспертов, Ванат сохраняет интерес со стороны клубов из ведущих европейских чемпионатов.

В частности он входит в сферу интересов клубов Английской Премьер-лиги: "Сандерленд", "Лидс Юнайтед", "Эвертон" и "Фулхэм".

Также в более широкий список потенциальных покупателей входят "Астон Вилла", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" и "Ньюкасл". Хотя трансфер украинца и не в приоритете для тренерских штабов этих грандов.

В то же время руководство "Динамо" якобы не отпустит Владислава в АПЛ за сумму меньшую, чем 25 млн евро. Хотя Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость Ваната в пределах 11-15 млн евро.