Суддю в Донецькій області викрили в шахрайстві: обіцяв допомогти з судовим рішенням

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали суддю Донецького окружного адміністративного суду за підозрою в шахрайстві. Він запропонував директору приватного підприємства за гроші "домовитися" у Верховному Суді України щодо вирішення господарського спору.
Про це повідомила прес-служба ДБР.
Суддя оцінив свої послуги в 34 тисячі доларів. Його затримали в момент отримання частини оплати - 30 тисяч доларів. Наразі вирішується питання про повідомлення йому підозри та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також відсторонення від займаної посади.
Кримінальну справу стосовно судді порушено за ч.3 СТ. 190 КК України (шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі). У разі доведення його провини йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Фото: затримання судді в Донецькій області (dbr.gov.ua)
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Відзначимо, у Львові слідчого СБУ підозрюють у привласненні ювелірних прикрас на суму більш ніж 8,5 млн гривень. Обвинувальний акт був направлений до суду.
РБК-Україна писало, що Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, якого підозрюють в підбурюванні до давання хабаря.