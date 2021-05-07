Депутата райради та голову ОТГ Київської області затримали за підозрою в шахрайстві
Правоохоронці затримали депутата райради та голову об'єднаної територіальної громади (ОТГ) Київської області за шахрайство в особливо великому розмірі, вчиненому за попередньою змовою. Вони намагалися заволодіти 2,6 млн гривень місцевого жителя за допомогу у виділенні земельної ділянки.
Про це повідомила прес-служба Офісу генерального прокурора України.
За версією слідства голова ОТГ разом з депутатом райради намагалися заволодіти грошима місцевого жителя. Вони пообіцяли йому вирішити питання з виділенням земельної ділянки для ведення особистого підсобного господарства, змінивши його цільове призначення. Свої послуги вони оцінили в 2,6 млн гривень. Гроші планувалося отримати частинами через посередника - 280 тисяч, 800 тисяч і 1,6 млн гривень.
Підозрюваних у шахрайстві затримали при отриманні посередником другій частині грошей. Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Досудове розслідування здійснює управління Нацполіціі в Київській області при оперативному супроводі СБУ.
Фото: затримання депутата райради та голови ОТГ Київської області (gp.gov.ua)
Нагадаємо, на початку квітня СБУ викрила на хабарі депутата Бориспільської районної ради. Він вимагав та отримав від київського нотаріуса 40 тисяч доларів.
Раніше повідомлялося, що Офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт стосовно колишнього народного депутата України, якого підозрюють в підбурюванні до давання хабаря.
РБК-Україна писало, що детективи НАБУ повідомили перші підозри у справі про "ядерних хабарях". Так, про підозру повідомили колишньому народному депутату 8-го скликання Максиму Мікітасову.