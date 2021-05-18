Судью в Донецкой области уличили в мошенничестве: обещал помочь с судебным решением

Судья оценил свои услуги в 34 тысячи долларов. Его задержали в момент получения части оплаты - 30 тысяч долларов. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а также отстранения от занимаемой должности.

Уголовное дело в отношении судьи возбуждено по ч. 3 ст. 190 УК Украины (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). В случае доказательства его вины ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Фото: задержание судьи в Донецкой области (dbr.gov.ua)