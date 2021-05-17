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У Львові співробітника СБУ підозрюють у привласненні "ювелірки" на 8,5 млн гривень

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Львів, Понеділок 17 травня 2021 14:53
У Львові співробітника СБУ підозрюють у привласненні "ювелірки" на 8,5 млн гривень Фото: у Львові співробітника СБУ підозрюють у привласненні "ювелірки" на 8,5 млн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

У Львові слідчого Служби безпеки України підозрюють у привласненні ювелірних прикрас на суму більш ніж 8,5 млн гривень. Обвинувальний акт був направлений до суду.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань (ДБР).

Слідство встановило, що в листопаді 2018 року в Міжнародному аеропорту "Львів" співробітники СБУ вилучили ювелірні вироби із золота та срібла вагою понад 24 кг, які перевозилися незаконно. Після чого було відкрито кримінальну справу за фактом можливих протиправних дій митників, а саме ймовірного сприяння громадянину в незаконному переміщенні виробів.

Після суд наклав арешт на ювелірні вироби. У січні 2019 року один зі слідчих СБУ отримав тимчасовий доступ до них для нібито проведення судових експертиз.

А в середині січня 2019 року правоохоронець протиправно повернув заарештовані ювелірні вироби "власнику". Загальна вартість виробів у брухті становить понад 8,65 млн гривень.

Слідчого з особливо важливих справ одного з відділень СБУ у Львівській області звинувачується в перевищенні службових повноважень, зокрема умисному вчиненні дій, явно виходять за межі наданих йому прав або повноважень, що спричинили тяжкі наслідки (ч.3 ст. 365 КК України).

У разі доведення вини підозрюваному загрожує до десяти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, офіс генпрокурора направив до суду обвинувальний акт щодо колишнього народного депутата України, якого підозрюють у підбурюванні до дачі хабара.

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